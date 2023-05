Pędził po kalkulator przed maturą z matematyki. Spowodował groźną kolizję

Przed egzaminem maturalnym z matematyki nastolatek z Jaworzna zorientował się, że zapomniał kalkulatora. Postanowił więc wrócić po urządzenie do domu. Niestety kilka chwil po tym, jak wsiadł do samochodu, doprowadził do groźnej kolizji drogowej. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. 19-latek będzie musiał przystąpić do egzaminu w dodatkowym terminie. Dostał także mandat karny.

Zdjęcie W działaniach udział brały dwa zastępy PSP / Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie / materiał zewnętrzny