Co było na maturze 2023? Zobacz arkusze CKE i odpowiedzi

Matura 2023 - arkusze

Powoli zbliżamy się do końca tegorocznych matur. Za nami wszystkie obowiązkowe egzaminy pisemne i spora część dodatkowych. Trwają także matury ustne. Co się znalazło w arkuszach CKE do tej pory? Który przedmiot był najtrudniejszy? Sprawdźcie tegoroczne zadania i odpowiedzi zaproponowane przez naszych ekspertów.

Zdjęcie Maturzyści jeszcze nie skończyli walki z egzaminami, III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi / Cezary Pecold / Agencja FORUM