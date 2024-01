To w ostatnich dniach najpopularniejszy autobus w Polsce. Zepsuty pojazd warszawskiej komunikacji miejskiej zatrzymał się tuż przed bramą Belwederu, przez co utrudnił prezydenckiej kolumnie sprawny wyjazd. Andrzej Duda spieszył się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie miało miejsce zatrzymanie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Do sieci trafiło nagranie z kamery umieszczonej w autobusie linii 180.