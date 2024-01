Czy miejski autobus celowo zatarasował wyjazd z Belwederu, przez co doszło do zatrzymania skazanych posłów PiS w Pałacu Prezydenckim? Tak zasugerowała szefowa Kancelarii Prezydenta RP. Warszawski ratusz widzi to inaczej. - To był absolutny przypadek, dementuję, że to było zaplanowane - powiedziała rzeczniczka władz Warszawy Monika Beuth. Ujawniła, że w pojeździe doszło do awarii, a kolumna prezydencka przejechała chodnikiem.