Egzamin ósmoklasisty to obowiązkowy pisemny test na zakończenie nauki w szkole podstawowej. Oznacza to, że każdy uczeń musi do niego przystąpić przed ukończeniem podstawówkę i kontynuacją edukacji w szkole ponadpodstawowej. Czy jednak rzeczywiście dla wszystkich?

Egzamin ósmoklasisty jest zdawalny przez wszystkich uczniów. Co to oznacza? Egzamin ósmoklasisty nie ma określonego minimalnego wyniku, jaki trzeba uzyskać. Ósmoklasiści mają więc gwarancję, że pisząc obowiązkowy egzamin z języka polskiego, matematyki oraz z języka obcego - zdadzą go. Ważna jest końcowa punktacja.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Kiedy jest pierwszy termin egzaminu ósmoklasisty?

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. W 2023 roku termin ten przypada w dniach 23 - 25 maja. Oto dokładny harmonogram egzaminu ósmoklasisty:

egzamin z języka polskiego - 23 maja 2023 roku we wtorek o godzinie 9:00;

- we wtorek o godzinie 9:00; egzamin z matematyki - 24 maja 2023 roku w środę o godzinie 9:00;

- w środę o godzinie 9:00; egzamin z języka obcego - 25 maja 2023 roku w czwartek o godzinie 9:00.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z języka obcego, którego uczy się w szkole w ramach zajęć obowiązkowych.

Ósmoklasista musi więc napisać egzamin z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, hiszpańskiego lub francuskiego.

Kiedy uczeń może nie przystąpić do egzamin ósmoklasisty 2023 w pierwszym terminie?

Uczeń może nie przystępować do egzaminu ósmoklasisty, jeżeli zdobył tytuł laureata konkursu przedmiotowego lub dysponuje orzeczeniem o kształceniu specjalnym.

Według Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku ósmoklasista przystępujący do egzaminu w terminie dodatkowym jest także zwolniony z pierwszego terminu w następujących sytuacjach:

szczególne przypadki zdrowotne - sytuacje orzeczone przez lekarza;

- sytuacje orzeczone przez lekarza; szczególne przypadki losowe - nagłe zdarzenia lub wypadki niepozwalające przystąpić do egzaminu ósmoklasisty.

W takich przypadkach uczeń ma obowiązek przystąpić do egzaminu w dodatkowym terminie.

Kiedy jest dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty 2023?

Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty dla uczniów, którzy nie mogli przystąpić do niego w pierwszym terminie. Oto harmonogram dodatkowego terminu:

egzamin z języka polskiego - 12 czerwca 2023 roku w poniedziałek o godzinie 9:00;

w poniedziałek o godzinie 9:00; egzamin z matematyki - 13 czerwca 2023 roku we wtorek o godzinie 9:00;

we wtorek o godzinie 9:00; egzamin z języka obcego - 14 czerwca 2023 roku w środę o godzinie 9:00.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 3 lipca 2023 roku. Ilość uzyskanych punktów poznają zarówno ósmoklasiści piszący egzamin w pierwszym, jak i w dodatkowym terminie.

Kiedy uczeń może nie przystąpić do egzaminu ósmoklasisty 2023 w terminie dodatkowym?

Uczeń może nie przystąpić do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym również w przypadkach zdrowotnych oraz przez nagłe zdarzenia losowe. Szkoła ma obowiązek skontaktowania się z Dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w celu omówienia sytuacji niedyspozycyjnego ucznia.

W szczególnych przypadkach uczeń otrzymuje promocję do szkoły ponadpodstawowej bez zdanego egzaminu, ponieważ nie przewiduje się kolejnych, dodatkowych terminów. Jedynym, dodatkowym terminem są czerwcowe daty uznawane za drugi termin egzaminu ósmoklasisty.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Nieuzasadnione nieprzystąpienie oznacza kłopoty

Uczestnictwo w egzaminie ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Dlatego jeśli ósmoklasista nie przystąpi do egzaminu w drugim terminie bez uzasadnionych przyczyn, to narazi się na znaczne kłopoty.

Uczeń, który nie zdawał egzaminu ósmoklasisty i zrobił to bez odpowiedniego uzasadnienia, nie będzie mógł uzyskać decyzji rady pedagogicznej o ukończeniu szkoły.

Taki uczeń nie uzyska świadectwa, przez co nie uzyska promocji do szkoły ponadpodstawowej. Będzie też musiał powtarzać ósmą klasę.

