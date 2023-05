Spis treści: 01 Egzamin ósmoklasisty 2023. Kiedy egzamin z matematyki?

02 Egzamin ósmoklasisty 2023. Dla kogo wydłużony termin?

03 Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty w 2023?

04 Arkusze CKE i rozwiązania egzaminu ósmoklasisty 2022

05 Egzamin ósmoklasisty 2023 - co można wnieść na salę?

06 Kiedy ósmoklasiści poznają wyniki egzaminów?

Egzamin ósmoklasisty 2023. Kiedy egzamin z matematyki?

W tym roku ósmoklasiści przystąpią do egzaminu ósmoklasisty z matematyki 24 maja, czyli już w najbliższą środę. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00.



Na rozwiązanie zadań uczniowie będą mieli dokładnie 100 minut.



Egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać, nawet zero punktów nie powoduje konieczności powtarzania ostatniej klasy szkoły podstawowej. Wyniki mają znaczenie podczas rekrutacji do szkół średnich.



Termin dodatkowy tego egzaminu został jednak ustalony na 13 czerwca 2023. Będą w nim uczestniczyć ci uczniowie, którzy nie pisali go w pierwszym terminie.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Dla kogo wydłużony termin?

Niektórzy uczniowie mogą liczyć na wydłużony czas trwania egzaminu o dodatkowe 50 minut. Kto może rozwiązywać egzamin z matematyki dłużej?

uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność;



ze względu na niepełnosprawność; uczniowie z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się ( dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia );



o specyficznych trudnościach w uczeniu się ( ); uczniowie z chorobą przewlekłą lub niesprawnością czasową (np. złamanie ręki) na podstawie zaświadczenia lekarskiego;



(np. złamanie ręki) na podstawie zaświadczenia lekarskiego; uczniowie objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w roku szkolnym, w którym przystępują do egzaminu;



w roku szkolnym, w którym przystępują do egzaminu; cudzoziemcy z ograniczoną znajomością języka polskiego ;



; obywatele Ukrainy przebywający na terenie RP na mocy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Co trzeba umieć na egzamin ósmoklasisty w 2023?

Wymagania egzaminacyjne, które można znaleźć na stronach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, obejmują całą podstawę programową z ośmiu lat kształcenia. W zarysie ogólnym cztery najważniejsze zagadnienia, które ma sprawdzać egzamin ósmoklasisty z matematyki to:

sprawność rachunkowa;

wykorzystywanie i tworzenie informacji;

wykorzystywanie i interpretacja reprezentacji;

wnioskowanie i argumentacja.

W praktyce pod tymi hasłami mogą kryć się dowolne zagadnienia z aktualnej podstawy programowej, a szczegółowy spis zajmuje osiem stron. Można się z nim zapoznać w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 lipca 2022 r. zamieszczonym na stronach Kancelarii Sejmu.

Arkusze CKE i rozwiązania egzaminu ósmoklasisty 2022

Dysponując egzaminami ósmoklasisty z matematyki z poprzednich lat, najlepiej sprawdzić zakres sprawdzanej wiedzy w praktyce. Tak jak w przypadku matur, najlepszym sposobem nauki, szczególnie w przypadku przedmiotów ścisłych, jest zapoznawanie się ze strukturą, formułowaniem poleceń i sposobem rozwiązywania realnych zadań.

Takie przygotowanie pozwala oswoić się z formą egzaminu i eliminuje element zaskoczenia, tym samym redukując stres. W tym przypadku również działa zasada, że najbardziej boimy się tego, co nieznane.

Przypominamy arkusze CKE z egzaminu ósmoklasisty 2022 wraz z rozwiązaniami:

Egzamin ósmoklasisty 2023 - co można wnieść na salę?

Na egzaminie ósmoklasisty z matematyki uczeń może mieć przy sobie jedynie pióro lub długopis z czarnym tuszem i linijkę. W przeciwieństwie do egzaminów maturalnych - na sprawdzian końcowy po szkole podstawowej nie można zabrać kalkulatora, nie będzie też tablic. Wszystkie niezbędne wzory trzeba znać na pamięć.

Uczniowie powinni mieć możliwość zabrania małej butelki wody (bez etykiety) i chusteczek higienicznych (bez opakowania). Zabronione jest wnoszenie na salę i korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń, które mogą służyć do komunikacji.

Kiedy ósmoklasiści poznają wyniki egzaminów?

W 2023 wyniki egzaminów ósmoklasisty uczniowie absolwenci szkół podstawowych poznają 3 lipca. Najpierw zostaną one umieszczone w systemie ZIU pod tym adresem. Wyniki procentowe egzaminów są przeliczane na punkty. W tym celu liczbę zdobytych procent mnoży się przez 0,35.

Oznacza to, że za egzamin ósmoklasisty z matematyki uczeń może uzyskać maksymalnie 35 punktów.

