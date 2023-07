Egzamin ósmoklasisty 2023 - znamy wyniki! Uczniowie ósmych klas szkół podstawowych, którzy w maju przystąpili egzaminu, za rozwiązanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 66 proc. punktów możliwych do otrzymania, a z matematyki 53 proc. - przekazała w poniedziałek Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Ósmoklasiści przystąpili też do egzaminu z języka obcego. Z języka angielskiego, który wybierali najczęściej, uzyskali średnio 66 proc. punktów. Z niemieckiego - 53 proc., z rosyjskiego - 68 proc., z francuskiego - 82 proc., z hiszpańskiego - 69 proc. i z włoskiego - 69 proc.

Egzamin ósmoklasisty. Wyniki. Dyrektor CKE: Można pogratulować uczniom

- Patrząc na te średnie wyniki, możemy pogratulować ósmoklasistom, ich rodzicom i nauczycielom. Z tymi zadaniami, które były na egzaminie, poradzili sobie naprawdę dobrze, nie gorzej niż w latach ubiegłych - mówi Interii dyrektor CKE Marcin Smolik.

I zaznacza, że mówimy o wynikach średnich w skali całego kraju. - To, czy ósmoklasiści są zadowoleni, czy nie, to już kwestia indywidualna. Uczniowie przychodzą w końcu na egzamin z konkretnymi oczekiwaniami - zauważa.

- Z ciekawostek mogę powiedzieć, że mamy prawie 11 tys. zdających, którzy z wszystkich trzech egzaminów uzyskali wynik od 90 proc. w górę. Oni poradzili sobie doskonale z tym, co na egzaminie było - dodaje Smolik.

Jak przekazał, dziewczynki wypadły lepiej od chłopców. - To nie jest zaskoczeniem. W przypadku matematyki i chłopcy, i dziewczynki poradzili sobie na tym samym poziomie, a w wielu badaniach międzynarodowych w matematyce dziewczęta wypadają gorzej niż chłopcy - zauważa.

Wyniki egzaminu ósmoklasisty. Co sprawiło uczniom trudność?

- Widzimy, że rozwiązując arkusz z matematyki, uczniowie wykazali się umiejętnością obliczania wartości pierwiastków kwadratowych z liczb, które są kwadratami liczb wymiernych oraz wykonywania prostych rachunków pamięciowych. Z języka polskiego dosyć dobrze poradzili sobie z zadaniem, w którym musieli odczytać tekst ikoniczny, sprawdzający znajomość lektury obowiązkowej, w tym przypadku "Balladyny". W przypadku języka angielskiego najlepiej poszły im zadania, które sprawdzały umiejętność znajdowania określonych informacji w oparciu o tekst słuchany - wymienia Marcin Smolik.

Co sprawiło trudność uczniom? Dyrektor CKE mówi, że z języka polskiego były to zadania sprawdzające umiejętności z zakresu kształcenia językowego - w ubiegłym roku to były kwestie związane z interpunkcją, w tym roku ortografia. W języku angielskim znajomość środków językowych. W arkuszu z matematyki - geometria. - Te umiejętności, tak jak w latach ubiegłych, zostały opanowane słabiej. Oczywiście docelowo dobrze by było, aby w jakimś okresie wypadały lepiej, ale trudno stwierdzić, czy jest to wykonalne w najbliższej perspektywie czasu - komentuje.

- Tegoroczne wyniki nie przyniosły wielkich zmian, to podobny obraz absolwenta ósmej klasy jak w latach ubiegłych - podsumowuje dyrektor CKE Marcin Smolik.

Egzamin ósmoklasisty - warunek ukończenia szkoły podstawowej

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym przeprowadzono 23-25 maja. Przystąpiło do niego ok. 510,4 tys. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej.



Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Połowa wszystkich punktów do zdobycia - to właśnie punkty za egzamin. Druga połowa to punkty za oceny na świadectwie szkolnym i inne osiągnięcia ucznia.

Szczegółowa analiza wyników egzaminu ósmoklasisty zostanie opublikowana we wrześniu.

Więcej informacji na temat egzaminu ósmoklasisty znajdziesz w naszym raporcie specjalnym.