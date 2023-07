Za rozwiązanie na egzaminie ósmoklasisty zadań z języka polskiego uczniowie uzyskiwali średnio 66 proc. możliwych do uzyskania punktów. Z kolei w przypadku matematyki mowa o średnio 53 proc.

Egzamin ósmoklasisty. CKE ogłosiła wstępne dane

Ósmoklasiści musieli przystąpić także do pisemnego egzaminu z języka obcego. Średni wynik uzyskany przez ósmoklasistów z egzaminu z angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) to 66 proc. punktów, z niemieckiego - 53 proc., z rosyjskiego - 68 proc., z francuskiego - 82 proc., z hiszpańskiego - 69 proc. i z włoskiego - 69 proc.

Jak zaznaczono we wstępnej informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o wynikach osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty, opublikowanej w poniedziałek, są to wyniki uczniów będących obywatelami Polski, którzy rozwiązywali zadania w arkuszach standardowych.

Nie uwzględniono w nich wyników ósmoklasistów, którzy zdawali egzamin w terminie dodatkowym w czerwcu.

Egzamin ósmoklasisty. Jak sprawdzić swój wynik?

Egzamin ósmoklasisty w terminie głównym przeprowadzono 23-25 maja. Przystąpiło do niego ok. 510,4 tys. uczniów VIII klasy szkoły podstawowej, w tym ok. 13,8 tys. uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Średni wynik z egzaminu z języka polskiego uzyskany przez uczniów z Ukrainy to 45 proc., z matematyki - 37 proc., z języka angielskiego - 46 proc., z języka rosyjskiego - 90 proc.

Absolwenci klas VIII szkół podstawowych mogą poznać swoje indywidualne wyniki za pośrednictwem aplikacji ZIU.



Każdy uczeń, od godziny 10 w poniedziałek, może je sprawdzić na stronie www.wyniki.edu.pl, logując się do systemu za pomocą swojego loginu. Loginy i hasła do systemu udostępnili uczniom ich wychowawcy.



Wyniki egzaminu ósmoklasisty można sprawdzić online, ale po zaświadczenie trzeba udać się już bezpośrednio do szkoły. Placówki edukacyjne otrzymają je 6 lipca, po czym tego samego dnia muszą zostać odebrane przez uczniów.

