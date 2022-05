Egzamin ósmoklasisty 2022 już trwa. We wtorek 24 maja uczniowie podeszli do pierwszego z trzech egzaminów. Swoje zmagania rozpoczęli od języka polskiego. To egzamin obowiązkowy dla wszystkich, którzy kończą szkolę podstawową. Nie obowiązuje jednak próg zdawalności. Do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych liczy się jednak liczba zdobytych punktów.

Egzamin ósmoklasisty 2022. Jak wygląda egzamin z języka polskiego?

Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego składa się z dwóch części. Za pierwszą z nich można zdobyć 25 punktów i jest to czytanie ze zrozumieniem. Druga część, to wypracowanie. Tu do zdobycia jest maksymalnie 20 punktów. Łącznie uczniowie mogą uzyskać do 45 punktów.



Reklama

Uczniowie poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty 1 lipca. Z kolei zaświadczenia otrzymają 8 lipca.

Egzamin ósmoklasisty 2022. W Interii arkusze CKE i odpowiedzi

W raporcie specjalnym Interii "Egzamin ósmoklasisty 2022" codziennie, po zakończeniu egzaminów będziemy publikować arkusze CKE wraz z odpowiedziami, które zaproponują nasi eksperci.

Na tegoroczny egzamin ósmoklasisty Centralna Komisja Egzaminacyjna we współpracy z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi przygotowała 179 różnego rodzaju arkuszy, w tym:

51 arkuszy z języka polskiego , w tym arkuszy z poleceniami w języku ukraińskim,

, w tym arkuszy z poleceniami w języku ukraińskim, 50 arkuszy z matematyki w języku polskim, litewskim oraz ukraińskim,

arkuszy z matematyki w języku polskim, litewskim oraz ukraińskim, 78 arkuszy i 24 płyty z języków obcych nowożytnych, w tym arkuszy z poleceniami w języku ukraińskim.

Język polski. Arkusz CKE i nieoficjalne odpowiedzi

Publikowanie arkuszy CKE oraz nieoficjalnych odpowiedzi z egzaminu ósmoklasisty 2022 rozpoczynamy już dziś. O godz. 13.00 w tym tekście znajdziecie arkusz egzaminacyjny z języka polskiego. Kilka minut później pojawią się pierwsze rozwiązania zaproponowane przez naszych ekspertów. Podobnie będzie jutro i pojutrze - po egzaminach ósmoklasisty z matematyki i języka angielskiego.



Tutaj o godzinie 13:00 będzie można pobrać ARKUSZ CKE. Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka polskiego



Poniżej dostępne będą nieoficjalne odpowiedzi z polskiego na egzaminie ósmoklasisty 2022.