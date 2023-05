Egzamin ósmoklasisty obowiązuje absolwentów szkół podstawowych i stanowi podstawę do ukończenia podstawówki oraz dostania się do wymarzonej szkoły średniej. Egzamin ósmoklasisty jest zdawalny dla wszystkich, nie ma określonego, minimalnego wyniku, jaki uczeń powinien uzyskać.

Od egzaminu ósmoklasisty zależy natomiast dalsza edukacja uczniów szkół podstawowych. Dostanie się do określonej szkoły ponadpodstawowej zależy od wyników z egzaminu ósmoklasisty. O czym warto pamiętać?

Reklama

Egzamin ósmoklasisty 2023. Harmonogram

Egzamin ósmoklasisty 2023 zacznie się już jutro, czyli we wtorek 23 maja 2023 roku o godzinie 9:00. Uczniowie napiszą na początek test z języka polskiego, który będzie trwał 120 minut. Oto harmonogram egzaminów na kolejne dni:

matematyka - w środę 24 maja 2023 roku o godzinie 9:00 , czas trwanie 100 minut;

w środę , czas trwanie 100 minut; język obcy nowożytny - w czwartek 25 maja 2023 roku o godzinie 9:00, czas trwania 90 minut.

Uczniowie przystąpią do egzaminu z języka obcego, którego uczą się w szkole. Ósmoklasiści mogą napisać test z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego, włoskiego lub francuskiego.



Egzamin ósmoklasisty 2023. O czym trzeba pamiętać?

Uczniowie powinni pamiętać, że ich obowiązkiem jest przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty, a tym samym pojawienie się na nim i napisanie go. Przypomnijmy, że za egzamin ósmoklasisty uczeń może uzyskać 100 punktów. To właśnie te punkty decydują o kontynuowaniu nauki w określonej szkole ponadpodstawowej.

Należy również pamiętać o tym, że z egzaminu ósmoklasisty są zwolnieni uczniowie, którzy zdobyli tytuł laureata konkursu przedmiotowego lub posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zdjęcie Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje również uczeń, któremu dyrektor OKE lub dyrektor CKE unieważnił egzamin z danego przedmiotu. / Adam STASKIEWICZ/East News

Egzamin ósmoklasisty 2023. Co można zabrać ze sobą?

Na egzamin ósmoklasisty uczniowie mogą zabrać jedynie przybory do pisania. Chodzi tutaj o pióro lub długopis, koniecznie z czarnym tuszem bądź atramentem. Z kolei na matematykę należy wziąć linijkę.

Długopis jest niezbędny do napisania wszystkich trzech testów: z języka polskiego, matematyki i z języka angielskiego. Linijka natomiast może przydać się do zadań matematycznych, dlatego warto wziąć ją ze sobą na matematykę.

Czego nie wolno robić na egzaminie ósmoklasisty?

Wniesienie niektórych rzeczy na egzamin ósmoklasisty może oznaczać nawet unieważnienie testu. Nie wolno wnieść na salę:

telefonów komórkowych ;

; odtwarzaczy muzyki;

muzyki; smartwatchów ;

; kalkulatorów ;

; wszelkich pomocy naukowych tj. książek, zeszytów, słowników.

Zobacz więcej: Zachorowałeś lub spóźniłeś się na egzamin ósmoklasisty? Masz jeszcze jedną szansę



Egzaminatorzy będą również zwracać uwagę na zachowanie uczniów piszących test. W trakcie egzaminu ósmoklasisty nie wolno rozmawiać z innymi uczniami, rozwiązywać testu niesamodzielnie oraz - jak wspomniano wyżej - wnosić innych przedmiotów, które nie są długopisem do pisania lub linijką.



Najważniejsze oi najnowsze informacje o egzaminie, w tym arkusze CKE i nieoficjalne rozwiązania przygotowane przez ekspertó Interii można znaleźć w raporcie Egzamin ósmoklasisty 2023.

CZYTAJ TAKŻE:

Egzamin ósmoklasisty 2023. Kto może być zwolniony? Kiedy są dodatkowe terminy egzaminu ósmoklasisty?

Wakacje 2023 będą dłuższe. Nowy rok szkolny zacznie się później

Przemysław Czarnek publikuje nagranie ze spotkania z delegacją PE