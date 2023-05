Spis treści: 01 Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2023 - pierwszy termin

02 Egzamin ósmoklasisty 2023 - terminy dodatkowe

03 Kiedy ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty 2023?

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2023 - pierwszy termin

Egzamin ósmoklasisty 2023 obejmuje trzy przedmioty. Są to: język polski, matematyka oraz wybrany język obcy - angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski.

Testy mają sprawdzić i ocenić wiedzę, jaką uczniowie wynoszą ze szkoły podstawowej. Jeśli uczeń nie podejdzie do tego egzaminu, będzie miał niezaliczoną szkołę podstawową, dlatego każdy ósmoklasista musi do niego przystąpić. Wyniki nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły podstawowej, ale liczą się w rekrutacji do szkół średnich.

Oto dokładny harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2023:

23 maja, wtorek - język polski . Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa 120 minut. Arkusze obejmują część testową oraz część z wypracowaniem. Maksymalnie uczeń może zdobyć tu 45 punktów;

. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa 120 minut. Arkusze obejmują część testową oraz część z wypracowaniem. Maksymalnie uczeń może zdobyć tu 45 punktów; 24 maja, środa - matematyka . Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa 100 minut. Arkusze obejmują zadania zamknięte i zadania otwarte. Maksymalnie uczeń może zdobyć tu 25 punktów;

. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa 100 minut. Arkusze obejmują zadania zamknięte i zadania otwarte. Maksymalnie uczeń może zdobyć tu 25 punktów; 25 maja, czwartek - język obcy. Egzamin rozpocznie się o godzinie 9:00 i potrwa. Arkusze obejmują część testową i pisemną wypowiedź. Maksymalnie uczeń może zdobyć tu 30 punktów.

Największa liczba punktów, jaką uczeń może łącznie uzyskać na egzaminie ósmoklasisty 2023 to 100. Nawet jeśli absolwent uzyska 0 punktów, nie będzie to miało wpływu na ukończenie przez niego szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty 2023 - terminy dodatkowe

Uczeń, który się spóźni na egzamin ósmoklasisty, nie zostanie wpuszczony na salę egzaminacyjną. Wyjściem jest wtedy przystąpienie do testów w terminie dodatkowym. To również alternatywa dla osób, które z przyczyn zdrowotnych lub innych losowych nie mogły podejść do egzaminu w pierwszym terminie. Oto dokładny harmonogram egzaminu ósmoklasisty 2023 w terminie dodatkowym:

12 czerwca, poniedziałek - język polski;

- język polski; 13 czerwca, wtorek - matematyka;

- matematyka; 14 czerwca, środa - język obcy.

Wszystkie egzaminy w terminie dodatkowym rozpoczną się o godzinie 9:00 i potrwają tyle samo czasu, co egzaminy w pierwszym terminie.

Kiedy ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty 2023?

Uczniowie poznają wyniki egzaminu ósmoklasisty 3 lipca. Zostaną one ogłoszone w systemie ZIU, do którego każdy uczeń będzie musiał się zalogować, aby poznać liczbę punktów, którą uzyskał na egzaminie.

Z kolei 6 lipca to termin przekazania szkołom wyników, zaświadczeń i informacji. Tego dnia również zdający egzaminy ósmoklasisty otrzymają te zaświadczenia i informacje ważne w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

