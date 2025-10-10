Tragedia w Łebieńskiej Hucie. Sąd zdecydował w sprawie kierowcy

Dorota Hilger

Oprac.: Dorota Hilger

Sąd zdecydował o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu wobec Marcina R., który we wtorek wjechał w grupę czterech chłopców i zbiegł z miejsca zdarzenia. W wyniku wypadku zmarł najmłodszy z poszkodowanych, pozostali trafili do szpitala. Sprawca częściowo przyznał się do winy. Grozi mu nawet 20 lat pozbawienia wolności

Wypadek w woj. pomorskim. Auto wjechało w grupę chłopców
Wypadek w woj. pomorskim. Auto wjechało w grupę chłopcówOSP Pomieczyno/Facebookmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Marcin R., będąc pod wpływem alkoholu i środków odurzających, spowodował wypadek z udziałem czterech nastolatków, w którym zginął 10-letni chłopiec, a trzech kolejnych zostało rannych.
  • Sprawca po wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia i nie udzielił pomocy poszkodowanym, został zatrzymany kilka godzin później.
  • Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt, a prokuratura postawiła mu zarzuty, za które grozi nawet do 20 lat więzienia.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sąd zastosował trzymiesięczny areszt wobec Marcina R., który - będąc pod wpływem alkoholu i środków odurzających - spowodował wypadek z udziałem czterech nastolatków w Łebieńskiej Hucie w powiecie wejherowskim. Na skutek wypadku zmarł 10-letni chłopiec, a trzech nastolatków zostało rannych.

Informację przekazał Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, prokurator Mariusz Duszyński w piątek.

Zobacz również:

Wypadek w woj. pomorskim. Auto wjechało w grupę chłopców
Pomorskie

Tragiczny wypadek na Pomorzu. Auto wjechało w nastolatków

Mateusz Balcerek
Mateusz Balcerek

    Śmierć chłopca w Łebieńskiej Hucie. Marcin R. usłyszał zarzuty

    W czwartek podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie. Prokurator Iwona Wojciechowska-Kazub informowała, że mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego, w wyniku którego jedna osoba poniosła śmierć, jedna doznała ciężkich obrażeń ciała, a dwie średniego uszczerbku na zdrowiu.

    - Czynu tego dopuścił się pod wpływem środków odurzających oraz w stanie nietrzeźwości. Ponadto zbiegł z miejsca zdarzenia. Kolejny zarzut dotyczył nieudzielenia pomocy medycznej ofiarom wypadku, natomiast dalszy dotyczy kierowania samochodem pod wpływem środków odurzających i w stanie nietrzeźwości - powiedziała prokurator.

    Podejrzany przyznał się do spowodowania wypadku drogowego oraz nieudzielenia pomocy poszkodowanym, natomiast nie przyznał się do reszty zarzutów, zasłaniając się szokiem i niepamięcią. W chwili wypadku mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Grozi mu od 5 do 20 lat więzienia.

    Zobacz również:

    Marcin R. po przesłuchaniu w Prokuraturze Rejonowej w Wejherowie
    Polska

    Śmierć 10-latka w Łebieńskiej Hucie. Będzie wniosek o areszt dla Marcina R.

    Agata Sucharska
    Agata Sucharska

      Wypadek w Łebieńskiej Hucie. Trzech chłopców w szpitalu,

      Do wypadku doszło we wtorek po godz. 19.30 na ul. Kartuskiej w Łebieńskiej Hucie w powiecie wejherowskim. Trzech chłopców jechało na rowerach, a jeden szedł pieszo. W grupę wjechał samochód osobowy, który następnie odjechał z miejsca zdarzenia.

      Policja podawała, że byli to chłopcy w wieku 10, 12, 13 i 16 lat. Na miejscu zginął najmłodszy z nich. Jeden z chłopców, z amputowaną kończyną, został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Dwóch kolejnych, z obrażeniami ręki, nogi i głowy, przewieziono karetkami.

      Podejrzany uciekł z miejsca zdarzenia. Zatrzymano go tego samego dnia po godz. 22 w Kościerzynie.

      Zobacz również:

      Policyjny pościg za 30-latkiem przy granicy polsko-czeskiej
      Dolnośląskie

      Pościg na czeskiej granicy. Kierowca ruszył wprost na policjantów

      Dorota Hilger
      Dorota Hilger
      "PiS-owi jest ciężko przyznać się do błędu". Anna Bryłka w "Graffiti"Polsat NewsPolsat News

      Najnowsze