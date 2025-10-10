Tragedia w Łebieńskiej Hucie. Sąd zdecydował w sprawie kierowcy
Sąd zdecydował o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu wobec Marcina R., który we wtorek wjechał w grupę czterech chłopców i zbiegł z miejsca zdarzenia. W wyniku wypadku zmarł najmłodszy z poszkodowanych, pozostali trafili do szpitala. Sprawca częściowo przyznał się do winy. Grozi mu nawet 20 lat pozbawienia wolności
W skrócie
- Marcin R., będąc pod wpływem alkoholu i środków odurzających, spowodował wypadek z udziałem czterech nastolatków, w którym zginął 10-letni chłopiec, a trzech kolejnych zostało rannych.
- Sprawca po wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia i nie udzielił pomocy poszkodowanym, został zatrzymany kilka godzin później.
- Sąd zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt, a prokuratura postawiła mu zarzuty, za które grozi nawet do 20 lat więzienia.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
Sąd zastosował trzymiesięczny areszt wobec Marcina R., który - będąc pod wpływem alkoholu i środków odurzających - spowodował wypadek z udziałem czterech nastolatków w Łebieńskiej Hucie w powiecie wejherowskim. Na skutek wypadku zmarł 10-letni chłopiec, a trzech nastolatków zostało rannych.
Informację przekazał Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, prokurator Mariusz Duszyński w piątek.
Śmierć chłopca w Łebieńskiej Hucie. Marcin R. usłyszał zarzuty
W czwartek podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Wejherowie. Prokurator Iwona Wojciechowska-Kazub informowała, że mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego, w wyniku którego jedna osoba poniosła śmierć, jedna doznała ciężkich obrażeń ciała, a dwie średniego uszczerbku na zdrowiu.
- Czynu tego dopuścił się pod wpływem środków odurzających oraz w stanie nietrzeźwości. Ponadto zbiegł z miejsca zdarzenia. Kolejny zarzut dotyczył nieudzielenia pomocy medycznej ofiarom wypadku, natomiast dalszy dotyczy kierowania samochodem pod wpływem środków odurzających i w stanie nietrzeźwości - powiedziała prokurator.
Podejrzany przyznał się do spowodowania wypadku drogowego oraz nieudzielenia pomocy poszkodowanym, natomiast nie przyznał się do reszty zarzutów, zasłaniając się szokiem i niepamięcią. W chwili wypadku mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów. Grozi mu od 5 do 20 lat więzienia.
Wypadek w Łebieńskiej Hucie. Trzech chłopców w szpitalu,
Do wypadku doszło we wtorek po godz. 19.30 na ul. Kartuskiej w Łebieńskiej Hucie w powiecie wejherowskim. Trzech chłopców jechało na rowerach, a jeden szedł pieszo. W grupę wjechał samochód osobowy, który następnie odjechał z miejsca zdarzenia.
Policja podawała, że byli to chłopcy w wieku 10, 12, 13 i 16 lat. Na miejscu zginął najmłodszy z nich. Jeden z chłopców, z amputowaną kończyną, został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Dwóch kolejnych, z obrażeniami ręki, nogi i głowy, przewieziono karetkami.
Podejrzany uciekł z miejsca zdarzenia. Zatrzymano go tego samego dnia po godz. 22 w Kościerzynie.