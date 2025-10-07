Do wypadku doszło we wtorek około godziny 19:30 na wysokości ulicy Kartuskiej.

- Samochód marki Opel wjechał z nieustalonych jeszcze przyczyn w czterech chłopców w wieku od 10 do 16 lat. Trójka z nich poruszała się na rowerze. Najmłodszy z nastolatków nie przeżył. Pozostałych trzech trafiło do szpitala, najciężej rannego przetransportował do placówki medycznej śmigłowiec LPR - przekazał Interii kpt. Zalewski.

Tragiczny wypadek w woj. pomorskim. Jedna osoba nie żyje, sprawca odjechał

Na miejscu wypadku pracują służby. m.in. cztery zastępy straży pożarnej z powiatu wejherowskiego, a także jednostki z JRG Kartuzy i OSP Pomieczyno. Droga przebiegająca przez miejscowość jest całkowicie zablokowana.

Portal kaszubski24.pl przekazał, że kierowca samochodu, który uczestniczył w wypadku, miał odjechać z miejsca zdarzenia bez udzielenia pomocy poszkodowanym. Jest poszukiwany przez policję.

W listopadzie zmiana marszałka Sejmu Polsat News Polsat News