Rodzinna tragedia na drodze. Zginęli ojciec i niemowlę

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Aktualizacja

Samochód, którym podróżowała czteroosobowa rodzina, uderzył w drzewo w woj. warmińsko-mazurskim. 30-letni kierowca zmarł na miejscu. - Po długotrwałej reanimacji lekarz stwierdził także zgon niemowlaka - przekazała Interii policja. Pozostali pasażerowie, matka i drugie dziecko, trafili do szpitala.

Warmińsko-mazurskie. Samochód uderzył w drzewo. Jedna osoba nie żyje
Warmińsko-mazurskie. Samochód uderzył w drzewo. Jedna osoba nie żyjeKomenda Powiatowa Policji w Bartoszycachfacebook.com

Kilka minut przed godz. 10 na drodze gminnej między Górowem Iławeckim a miejscowością Kamińsk (pow. bartoszycki) doszło do wypadku. Samochód, którym podróżowały cztery osoby, uderzył w drzewo.

Jak przekazał w rozmowie z Interią rzecznik prasowy KW PSP w Olsztynie mł. bryg. Grzegorz Różański, "pasażerowie to dwoje dorosłych - mężczyzna i kobieta (29 lat) oraz dwoje dzieci - trzylatek i trzymiesięczne niemowlę".

W najnowszych komunikatach Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach opisuje, że podróżujący samochodem to rodzina.

Warmińsko-mazurskie. Samochód uderzył w drzewo. Nie żyje niemowlę

- Gdy przyjechały służby, przytomna kobieta z obrażeniami była poza pojazdem razem z dziećmi. Trzylatek nieprzytomny, ale z zachowanymi czynnościami życiowymi oraz niemowlę mające bardzo słabo wyczuwalne czynności życiowe, które z czasem zanikły - opisywał przedstawiciel PSP.

Jak podał mł. bryg. Grzegorz Różański, "natychmiast została wprowadzona resuscytacja krążeniowo-oddechowa". - Po długotrwałej reanimacji lekarz stwierdził zgon niemowlaka - przekazał.

Zobacz również:

Śmiertelny wypadek na Mazowszu. Zmarł 58-letni policjant. Zdj. autorstwa OSP Łyse Zdarzenia
Mazowieckie

Tragiczny wypadek na Mazowszu. Nie żyje 58-letni policjant

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

    Samochód uderzył w drzewo. Droga zablokowana, na miejscu LPR

    Wcześniej rzecznik prasowy KW PSP w Olsztynie informował w rozmowie z Interią, że 30-letni mężczyzna nie żyje.

    - Lekarz, będący na miejscu zdarzenia stwierdził zgon - poinformował mł. bryg. Różański. Na miejscu lądowała ekipa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kobieta i trzylatek zostali zabrani do szpitala.

    Droga gminna między Górowem Iławeckim a miejscowością Kamińsk jest zablokowana. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.

    Zobacz również:

    Dachowanie na autostradzie A2. Nie żyje mężczyzna
    Łódzkie

    Śmiertelny wypadek na autostradzie A2. Są ranni, w akcji LPR

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    Pytania o to, co zniszczyło dom w Wyrykach. Szef MSZ: Nie mamy jeszcze pełnej wiedzy, co tam spadłoPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze