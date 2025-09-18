Rodzinna tragedia na drodze. Zginęli ojciec i niemowlę
Samochód, którym podróżowała czteroosobowa rodzina, uderzył w drzewo w woj. warmińsko-mazurskim. 30-letni kierowca zmarł na miejscu. - Po długotrwałej reanimacji lekarz stwierdził także zgon niemowlaka - przekazała Interii policja. Pozostali pasażerowie, matka i drugie dziecko, trafili do szpitala.
Kilka minut przed godz. 10 na drodze gminnej między Górowem Iławeckim a miejscowością Kamińsk (pow. bartoszycki) doszło do wypadku. Samochód, którym podróżowały cztery osoby, uderzył w drzewo.
Jak przekazał w rozmowie z Interią rzecznik prasowy KW PSP w Olsztynie mł. bryg. Grzegorz Różański, "pasażerowie to dwoje dorosłych - mężczyzna i kobieta (29 lat) oraz dwoje dzieci - trzylatek i trzymiesięczne niemowlę".
W najnowszych komunikatach Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach opisuje, że podróżujący samochodem to rodzina.
Warmińsko-mazurskie. Samochód uderzył w drzewo. Nie żyje niemowlę
- Gdy przyjechały służby, przytomna kobieta z obrażeniami była poza pojazdem razem z dziećmi. Trzylatek nieprzytomny, ale z zachowanymi czynnościami życiowymi oraz niemowlę mające bardzo słabo wyczuwalne czynności życiowe, które z czasem zanikły - opisywał przedstawiciel PSP.
Jak podał mł. bryg. Grzegorz Różański, "natychmiast została wprowadzona resuscytacja krążeniowo-oddechowa". - Po długotrwałej reanimacji lekarz stwierdził zgon niemowlaka - przekazał.
Samochód uderzył w drzewo. Droga zablokowana, na miejscu LPR
Wcześniej rzecznik prasowy KW PSP w Olsztynie informował w rozmowie z Interią, że 30-letni mężczyzna nie żyje.
- Lekarz, będący na miejscu zdarzenia stwierdził zgon - poinformował mł. bryg. Różański. Na miejscu lądowała ekipa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Kobieta i trzylatek zostali zabrani do szpitala.
Droga gminna między Górowem Iławeckim a miejscowością Kamińsk jest zablokowana. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.