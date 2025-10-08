Pościg na czeskiej granicy. Kierowca ruszył wprost na policjantów

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Jeleniogórscy policjanci zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu lwóweckiego, który w kradzionym samochodzie przekroczył czeską granicę. W trakcie pościgu kierowca ruszył prosto na policyjną blokadę, a funkcjonariusze oddali strzały ostrzegawcze. Mężczyźnie grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Policyjny pościg za 30-latkiem przy granicy polsko-czeskiej
Policyjny pościg za 30-latkiem przy granicy polsko-czeskiejKomenda Miejska Policji w Jeleniej Górzemateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Policjanci z Jeleniej Góry uczestniczyli w pościgu za kierowcą skradzionego auta, który nie zatrzymał się do kontroli i próbował uciec z Czech do Polski.
  • Po nieudanej próbie ominięcia blokady i ataku na funkcjonariusza, podejrzany porzucił pojazd i próbował uciekać pieszo, lecz został szybko schwytany.
  • Zatrzymany 30-latek był pod wpływem środków odurzających i grozi mu do 10 lat więzienia za kradzież samochodu i napaść na policjanta.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

We wtorek po południu jeleniogórscy policjanci zostali poinformowani przez swoich czeskich odpowiedników o prowadzonym pościgu transgranicznym.

Nasi południowi sąsiedzi ścigali kierowcę poruszającego się skradzionym pojazdem. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał w kierunku Polski, w stronę Jakuszyc.

Funkcjonariusze zorganizowali posterunek blokadowy na wysokości Piechowic. Widząc go, kierowca próbował zawrócić, a kiedy to się nie udało, ruszył wprost na jednego z policjantów. Policja oddała strzały ostrzegawcze, co nie powstrzymało uciekającego. 

Granica polsko-czeska. Kierowca próbował uciekać pieszo

Kilka kilometrów dalej ścigany mężczyzna zjechał z drogi głównej na łąkę, porzucił samochód i spróbował uciec pieszo. Po krótkim pościgu został zatrzymany przez funkcjonariuszy ze Szklarskiej Poręby.

Zobacz również:

Zatrzymano Afgańczyka, który miał zaatkować polskiego żołnierza i przemycać migrantów
Polska

Grozi mu do 30 lat więzienia. Afgańczyk zatrzymany przez polskie służby

Adrianna Rymaszewska
Adrianna Rymaszewska

    Zatrzymanym okazał się 30-letni mieszkaniec powiatu lwóweckiego. Zachowanie mężczyzny wskazywało, że może on znajdować się pod wpływem środków odurzających, a wstępne badanie testerem potwierdziło te przypuszczenia.

    Pościg na granicy. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności

    Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, gdzie oczekuje na dalsze czynności procesowe. Jeszcze w środę ma usłyszeć zarzuty kradzieży pojazdu, czynnej napaści na funkcjonariusza policji, kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz narażenia życia i zdrowia innych osób.

    Za popełnione przestępstwa grozić kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

    Zobacz również:

    Policyjny pościg w Gdyni. Kierowca uciekając uszkodził dwa radiowozy, zdj. ilustracyjne
    Pomorskie

    Strzały na ulicach Gdyni. Kierowca "wyrzucił zawiniątko"

    Joanna Mazur
    Joanna Mazur
    "Szantaż nie jest najlepszą metodą". Minister wprost o sytuacji Polski 2050Polsat NewsPolsat News

    Najnowsze