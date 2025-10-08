W skrócie Policjanci z Jeleniej Góry uczestniczyli w pościgu za kierowcą skradzionego auta, który nie zatrzymał się do kontroli i próbował uciec z Czech do Polski.

Po nieudanej próbie ominięcia blokady i ataku na funkcjonariusza, podejrzany porzucił pojazd i próbował uciekać pieszo, lecz został szybko schwytany.

Zatrzymany 30-latek był pod wpływem środków odurzających i grozi mu do 10 lat więzienia za kradzież samochodu i napaść na policjanta.

We wtorek po południu jeleniogórscy policjanci zostali poinformowani przez swoich czeskich odpowiedników o prowadzonym pościgu transgranicznym.

Nasi południowi sąsiedzi ścigali kierowcę poruszającego się skradzionym pojazdem. Mężczyzna nie zatrzymał się do kontroli drogowej i uciekał w kierunku Polski, w stronę Jakuszyc.

Funkcjonariusze zorganizowali posterunek blokadowy na wysokości Piechowic. Widząc go, kierowca próbował zawrócić, a kiedy to się nie udało, ruszył wprost na jednego z policjantów. Policja oddała strzały ostrzegawcze, co nie powstrzymało uciekającego.

Granica polsko-czeska. Kierowca próbował uciekać pieszo

Kilka kilometrów dalej ścigany mężczyzna zjechał z drogi głównej na łąkę, porzucił samochód i spróbował uciec pieszo. Po krótkim pościgu został zatrzymany przez funkcjonariuszy ze Szklarskiej Poręby.

Zatrzymanym okazał się 30-letni mieszkaniec powiatu lwóweckiego. Zachowanie mężczyzny wskazywało, że może on znajdować się pod wpływem środków odurzających, a wstępne badanie testerem potwierdziło te przypuszczenia.

Pościg na granicy. Mężczyźnie grozi nawet 10 lat pozbawienia wolności

Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, gdzie oczekuje na dalsze czynności procesowe. Jeszcze w środę ma usłyszeć zarzuty kradzieży pojazdu, czynnej napaści na funkcjonariusza policji, kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających, niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz narażenia życia i zdrowia innych osób.

Za popełnione przestępstwa grozić kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

