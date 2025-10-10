W skrócie Na autostradzie A1 koło Częstochowy doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych i ciężarówki.

W wyniku karambolu ranne zostały cztery osoby, w tym dziecko.

Droga została całkowicie zablokowana, wyznaczono objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Około godziny 10 w miejscowości Wierzchowisko niedaleko Częstochowy doszło do karambolu na autostradzie A1, w kierunku Łodzi.

- Wstępne ustalenia policji wskazują, że w wydarzeniu brały udział cztery samochody osobowe i ciężarówka. Jeden z pojazdów wjechał w jadący przed nim, doszło do efektu domina - poinformowała w rozmowie z Interią podkomisarz Barbara Poznańska.

W wypadku ranne zostały cztery osoby - mężczyzna, kobieta i dziecko jadące w jedyny samochodzie i kierowca innego pojazdu. Poszkodowani trafili do szpitala. Jak podkreśla podkomisarz Poznańska, wszystkie osoby biorące udział w zdarzeniu były trzeźwe.

Częstochowa. Zderzenie pięciu pojazdów. Cztery osoby ranne

- W tym momencie droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu działają służby - powiedziała Poznańska. Jak dodała, utrudnienia na trasie potrwają nawet kilka godzin.

Na autostradzie wyznaczono objazdy.

"PiS-owi jest ciężko przyznać się do błędu". Anna Bryłka w "Graffiti" Polsat News Polsat News