"Efekt domina" na autostradzie. Cztery osoby ranne
Cztery samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się w piątek rano na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy. - Jeden z pojazdów wjechał w jadący przed nim, doszło do efektu domina - poinformowała w rozmowie z Interią podkomisarz Barbara Poznańska, Oficer Prasowy Komenda Miejska Policji w Częstochowie. Cztery osoby zostały ranne, wśród nich dziecko.
W skrócie
- Na autostradzie A1 koło Częstochowy doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych i ciężarówki.
- W wyniku karambolu ranne zostały cztery osoby, w tym dziecko.
- Droga została całkowicie zablokowana, wyznaczono objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
Około godziny 10 w miejscowości Wierzchowisko niedaleko Częstochowy doszło do karambolu na autostradzie A1, w kierunku Łodzi.
- Wstępne ustalenia policji wskazują, że w wydarzeniu brały udział cztery samochody osobowe i ciężarówka. Jeden z pojazdów wjechał w jadący przed nim, doszło do efektu domina - poinformowała w rozmowie z Interią podkomisarz Barbara Poznańska.
W wypadku ranne zostały cztery osoby - mężczyzna, kobieta i dziecko jadące w jedyny samochodzie i kierowca innego pojazdu. Poszkodowani trafili do szpitala. Jak podkreśla podkomisarz Poznańska, wszystkie osoby biorące udział w zdarzeniu były trzeźwe.
- W tym momencie droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu działają służby - powiedziała Poznańska. Jak dodała, utrudnienia na trasie potrwają nawet kilka godzin.
Na autostradzie wyznaczono objazdy.