"Efekt domina" na autostradzie. Cztery osoby ranne

Dorota Hilger

Cztery samochody osobowe i ciężarówka zderzyły się w piątek rano na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy. - Jeden z pojazdów wjechał w jadący przed nim, doszło do efektu domina - poinformowała w rozmowie z Interią podkomisarz Barbara Poznańska, Oficer Prasowy Komenda Miejska Policji w Częstochowie. Cztery osoby zostały ranne, wśród nich dziecko.

Karambol na A1
Karambol na A1Komenda Miejska Policji w Częstochowiemateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Na autostradzie A1 koło Częstochowy doszło do zderzenia czterech samochodów osobowych i ciężarówki.
  • W wyniku karambolu ranne zostały cztery osoby, w tym dziecko.
  • Droga została całkowicie zablokowana, wyznaczono objazdy, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
Około godziny 10 w miejscowości Wierzchowisko niedaleko Częstochowy doszło do karambolu na autostradzie A1, w kierunku Łodzi.

- Wstępne ustalenia policji wskazują, że w wydarzeniu brały udział cztery samochody osobowe i ciężarówka. Jeden z pojazdów wjechał w jadący przed nim, doszło do efektu domina - poinformowała w rozmowie z Interią podkomisarz Barbara Poznańska.

    W wypadku ranne zostały cztery osoby - mężczyzna, kobieta i dziecko jadące w jedyny samochodzie i kierowca innego pojazdu. Poszkodowani trafili do szpitala. Jak podkreśla podkomisarz Poznańska, wszystkie osoby biorące udział w zdarzeniu były trzeźwe.

    Częstochowa. Zderzenie pięciu pojazdów. Cztery osoby ranne

    - W tym momencie droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu działają służby - powiedziała Poznańska. Jak dodała, utrudnienia na trasie potrwają nawet kilka godzin.

    Na autostradzie wyznaczono objazdy. 

