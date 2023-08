Szef MON: Nowe fregaty posłużą nie tylko na Bałtyku

Błaszczak stwierdził, że mógłby ktoś powiedzieć, iż "po wejściu Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego siła polskiej Marynarki Wojennej nie jest tak niezbędna". - Nie, proszę państwa, jest niezbędna do tego, żeby zapewnić bezpieczeństwo naszej Ojczyźnie. My wychodzimy z założenia, że jesteśmy solidarni z naszymi sojusznikami, a Marynarka Wojenna odgrywa ważną rolę, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo całego Sojuszu Północnoatlantyckiego, tak że te nowe fregaty posłużą polskim marynarzom do wypełniania misji nie tylko na Bałtyku, ale także na Oceanach, tak, żeby zapewnić bezpieczeństwo całemu Sojuszowi - powiedział Błaszczak.