Solidarna Polska złożyła wniosek do komisji etyki o ukaranie Małgorzaty Prokop-Paczkowskiej

Posłowie Solidarnej Polski złożyli wniosek do sejmowej komisji etyki o ukaranie Małgorzaty Prokop-Paczkowskiej z Wiosny. Chodzi o jej komentarz dotyczący rozstrzelania 750 chrześcijan w Etiopii. Wcześniej klub parlamentarny Lewicy ukarał posłankę naganą.

Zdjęcie Małgorzata Prokop-Paczkowska /Tomasz Jastrzębowski /Reporter

Pod artykułem dotyczącym zbrodni, który w mediach społecznościowych udostępnił Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii, parlamentarzystka napisała: "A po co Kościół katolicki się tam wpakował? Dlaczego nie uszanował miejscowych wierzeń?".



Wiceminister klimatu i środowiska, poseł Solidarnej Polski Jacek Ozdoba ocenił, że wpis Małgorzaty Prokop-Paczkowskiej "pokazał skrajną nietolerancję Lewicy". Podkreślił, że organizacje międzynarodowe biją na alarm z powodu tego, że mordowane są miliony chrześcijan na świecie, a tymczasem posłanka - jak zaznaczył - robi sobie z tego żarty.



Ozdoba dodał, że z uwagi na dbałość o wysoki poziom polskiego parlamentaryzmu sprawą wpisu posłanki powinna zająć się sejmowa komisja etyki. W uzasadnieniu wniosku do komisji etyki politycy Solidarnej Polski zwrócili uwagę na to, że wpis Prokop-Paczkowskiej narusza powagę instytucji posła RP oraz pokazuje jej pogardę do wiary, życia i ludzkiej tragedii.

Wcześniej klub Lewicy ukarał posłankę naganą . - Tłumaczyła się tym, że nie pomyślała, miała inną intencję - mówił Interii Dariusz Wieczorek, sekretarz klubu Lewicy.

Vatican News podał w miniony czwartek, że w masakrze przed kościołem Matki Bożej z Syjonu w Aksum w regionie Tigraj w Etiopii zginęło w wyniku rozstrzelania co najmniej 750 osób. Według watykańskiej agencji atak został przeprowadzony przez etiopskie wojska rządowe i amharską milicję.