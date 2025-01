Watykan ogłosił decyzję. Polski ksiądz przeniesiony do stanu świeckiego

Tomasz Z. został decyzją Watykanu karnie przeniesiony do stanu świeckiego - poinformowała diecezja sosnowiecka. Sprawa dotyczy wydarzeń z sierpnia 2023 roku. W Dąbrowie Górniczej doszło do spotkania o charakterze seksualnym, podczas którego pomocy medycznej wymagał jeden z mężczyzn. Uczestnicy nie chcieli wpuścić ratowników do środka.