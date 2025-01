Lawinowy wzrost zakażeń. "Trend" nadal się utrzymuje

Krztusiec i wirus RSV. "Wysoka aktywność zakażeń"

- Mamy kolejne zgłoszenia przypadków krztuśca. Te pierwsze dwa tygodnie stycznia to wysoka aktywność tych zakażeń - powiedział na początku tygodnia podczas konferencji prasowej główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Potwierdzają to najnowsze dane NIZP: w pierwszych dwóch tygodniach stycznia stwierdzono 1201 przypadków krztuśca (w tym samym okresie 2024 r. - 61) i 3589 zakażeń RSV, w tym 1471 u dzieci do drugiego roku życia.