Zaostrzone kontrole morskie u wybrzeży Florydy doprowadzą do wzrostu deportacji na Kubę - przewidują kubańskie niezależne media. Straż przybrzeżna Stanów Zjednoczonych (USCG) wzmocniła kontrole zgodnie z instrukcjami wydanymi przez Donalda Trumpa w ramach zapowiadanej przez prezydenta USA walce z nielegalną migracją. Amerykańska Służba Celna i Ochrony Granic ocenia, że od 2022 r. do października 2024 r. do Stanów Zjednoczonych dotarło nielegalnie ponad 850 tys. Kubańczyków.