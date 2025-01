Nie żyje jeden z górników, którzy ucierpieli w wyniku wybuchu metanu w kopalni Knurów-Szczygłowice - ustalił Polsat News. Mężczyzna doznał rozległych poparzeń, m.in. głowy i dróg oddechowych. Jastrzębska Spółka Węglowa przekazała, że był to sztygar zmianowy, który w Ruchu Szczygłowice pracował od 17 lat. Do zdarzenia doszło w środę. Poszkodowanych zostało 16 górników, z czego 14 trafiło do szpitali.