Po tym jak Małgorzata Prokop-Paczkowska z Wiosny umieściła w mediach społecznościowych kontrowersyjny wpis dotyczący masakry chrześcijan w Etiopii, prezydium parlamentarnego klubu Lewicy zażądało wyjaśnień. Posłankę ukarano naganą. – Tłumaczyła się tym, że nie pomyślała, miała inną intencję – przekazał Interii Dariusz Wieczorek, sekretarz klubu Lewicy.

"A po co Kościół katolicki się tam wpakował? Dlaczego nie uszanował miejscowych wierzeń?" - dopytywała Prokop-Paczkowska w mediach społecznościowych. Jej wpis pojawił się na Facebooku pod informacją o masakrze ponad 750 chrześcijan, którą podał Ośrodek Monitorowania Chrystianofobii Fidei Defensor. I chociaż parlamentarzystka szybko skasowała wpis, dostrzegli go nie tylko internauci, ale też politycy.

Konserwatywni posłowie zaczęli bić na alarm, a klub Lewicy jednoznacznie potępił publikację Prokop-Paczkowskiej. "Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Wobec posłanki wyciągnięte zostaną konsekwencje dyscyplinarne, a opinie zawarte w komentarzach w żadnym stopniu nie odzwierciedlają naszych poglądów" - można czytać na oficjalnym profilu klubu Lewicy.

O tym, że posłanka zostanie ukarana zapewniał m.in. Włodzimierz Czarzasty, szef SLD. Władze klubu parlamentarnego pochyliły się nad sprawą podczas posiedzenia prezydium, które odbyło się we wtorek popołudniu.

- Małgorzata Prokop-Paczkowska wzięła w nim udział. Przyznała, że to wielki błąd, który nie powinien się zdarzyć. Prezydium uznało jej zachowanie i wpis za absolutnie naganny - mówi Interii Dariusz Wieczorek z SLD, który jest sekretarzem klubu parlamentarnego Lewicy. Zapewnił, że posłanka "została zobowiązana do tego, żeby takie publikacje nie pojawiały się w przyszłości". Otrzymała też karę regulaminową, czyli naganę.

- Tłumaczyła się tym, że nie pomyślała, miała inną intencję. Prowadziła korespondencję i zdarzył się błąd. Zdaje sobie sprawę z tego, co się stało i doskonale wie, że to wszystko wpływa na opinię Lewicy - przekazał Wieczorek, kiedy zapytaliśmy go o wyjaśnienia posłanki.

Chcieliśmy poprosić ukaraną parlamentarzystkę o komentarz, ale po posiedzeniu prezydium klubu Lewicy była nieosiągalna. Kiedy rozmawialiśmy z nią rano przyznała, że "czeka spokojnie na to, co wydarzy się na prezydium". - Odniosłam się już do mojego wpisu na Facebooku, przeprosiłam. To był błąd. Jednak nie odnosiłam się do tragedii w Aksum, tylko do komentarzy. W tej chwili to już bez znaczenia - przekazała Interii.

Małgorzata Prokop-Paczkowska była dziennikarką i producentką telewizyjną przez wiele lat związaną z TVP. To współzałożycielka Ruchu Palikota, która włączyła się później w działalność Wiosny Roberta Biedronia. Mandat poselski zdobyła w 2019 r. Startowała z list SLD.

