Niebezpieczne opady w części kraju. "Zachowajcie ostrożność"

W nocy najzimniej było na stacji Bielsko-Biała zanotowano mróz na poziomie -5,9 st. C. W najcieplejszej Włodawie było 0,7 st. C. Czwartkowy poranek jest mroźny i mglisty w wielu miejscach. Lokalnie widzialność jest ograniczona do 100 metrów, a mgły mogą osadzać szadź.