W skrócie Dzielnicowa z Tarnobrzega usłyszała prokuratorski zarzut nadużycia uprawnień służbowych w związku z bezprawnym sprawdzaniem danych w policyjnych systemach.

Policjantka została natychmiast zawieszona w czynnościach służbowych, wszczęto wobec niej postępowanie dyscyplinarne, które może zakończyć się wydaleniem ze służby.

Starsza sierżant Kinga B. nie przyznała się do winy i odmówiła składania wyjaśnień.

Policja potwierdziła w rozmowie z portalem, że policjantka usłyszała prokuratorski zarzut z artykułu 231 kodeksu karnego (nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego).

- W związku ze sprawą dzielnicowa została natychmiast zawieszona w czynnościach służbowych, zaś komendant miejski policji w Tarnobrzegu wystąpił do komendanta wojewódzkiego policji w Rzeszowie z wnioskiem o wydalenie tej policjantki ze służby. Takie czynności właśnie trwają - mówiła cytowana przez Echo Dnia podinspektor Beata Jędrzejewska-Wrona, oficer prasowy policji w Tarnobrzegu.

Tarnobrzeg. Policjantka przekroczyła uprawnienia. W tle sprawa pseudokibiców

Portal zwrócił się do Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu z pytaniem o szczegóły sprawy. Okazało się, że zarzut dotyczy "kilkukrotnego bezprawnego sprawdzenia w systemach policyjnych jednej z osób, mieszkańca Tarnobrzega".

- Kinga B. nie przyznała się do zarzutu i skorzystała z prawa do odmowy składania wyjaśnień - przekazał w rozmowie z Echem Dnia prokurator Andrzej Dubiel, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu.

Sprawdzała dane w policyjnych bazach. Policjantka zawieszona w obowiązkach, straci odznakę

Prokuratura zaznaczyła, że chcąc dokonać takich sprawdzeń w bazie, policjant czy prokurator musi mieć wyraźne przesłanki służbowe, absolutnie nie można tego robić na przykład na użytek prywatny.

Z nieoficjalnych ustaleń portalu wynika, że mowa o fanie Siarki Tarnobrzeg. "I to u niego w mieszkaniu dzielnicową spotkali policjanci podczas przeszukania" - pisze Echo Dnia.

Według lokalnych mediów funkcjonariusza służyła w policji od siedmiu lat.

