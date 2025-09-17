Christian Brückner w środę rano został wypuszczony z więzienia - przekazała AFP. Mężczyzna wyjechał samochodem razem ze swoim prawnikiem, jechały za nim dwa policyjne auta.

Korespondentka agencji relacjonowała, że według prokuratorów 48-latek nie został oskarżony w sprawie McCann ze względu na brak dowodów.

Główny podejrzany w sprawie Maddie McCann odsiadywał siedmioletni wyrok za gwałt na 72-latce, do którego doszło w 2005 roku w portugalskim Praia da Luz, kurorcie, w którym 18 miesięcy później zaginęła McCann.

Niemieccy śledczy sprawę McCann traktują, jako śledztwo w sprawie zabójstwa. W tym samym czasie brytyjska policja traktuje Brücknera, jako głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia dziewczynki.

Zaginięcie Maddie McCann. Służby wskazały głównego podejrzanego

Maddie McCann zaginęła w maju 2007 roku. W tym czasie trzylatka pochodząca z Wielkiej Brytanii przebywała wraz z rodziną w portugalskim kurorcie Praia da Luz. W dniu zaginięcia jej rodzice wybrali się na kolację z przyjaciółmi, pozostawiając dzieci w hotelu. Małżeństwo kilkukrotnie sprawdzało, co robią dzieci. O godz. 22 okazało się, że Maddie nie ma w pokoju.

Sprawa zaginięcia natychmiast zyskała międzynarodowy rozgłos. Od 2020 roku głównym podejrzanym w sprawie jest Christian Brückner. Obywatel Niemiec miał przebywać w okolicach miejsca zaginięcia dziewczynki. Do dziś w śledztwie prowadzonym zarówno przez niemieckie, jak i portugalskie służby nie znaleziono wystarczających dowodów, by postawić zarzuty.

- Uważamy, że Brückner jest odpowiedzialny za zniknięcie Madeleine McCann i że zabił Madeleine McCann - oświadczył w niedawnym wywiadzie Hans Christian Wolters, główny śledczy w sprawie McCann.

Niemieckie służby prowadzą śledztwo od 2017 roku. Prokuratorzy informowali, że wiele wskazuje, że Brückner związany jest ze sprawą. Wśród dowodów poślednich znalazły się m.in. lokalizacja telefonu w miejscu zaginięcia dziewczynki, a także zeznania trzech świadków, którzy pod przysięgą informowali, że Niemiec miał im się przyznać do udziału w sprawie.

Brückner w przeszłości skazywany był za przestępstwa seksualne i inne przestępstwa, w tym za handel narkotykami, włamanie i kradzież. Mężczyzna mieszkał w rejonie Algarve w Portugalii w latach 1995-2007, pracował też w kurorcie Praia da Luz. Od lat zaprzecza, by miał jakikolwiek udział w zaginięciu Madeleine McCann.

Główny podejrzany ws. Madeleine McCann odmówił składania zeznań

W poniedziałek brytyjska policja przekazała, że Christian Brückner odmówił przesłuchania w sprawie zaginięcia Madeleine McCann. Jak podano, służby wystosowały międzynarodowy wniosek o możliwość przesłuchania przed jego planowanym zwolnieniem.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez inspektora Marka Cranwella Brückner pozostaje głównym podejrzanym w śledztwie zaginięcia dziewczynki prowadzonym przez brytyjskie służby.

