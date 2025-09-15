Grasował po mieszkaniu seniorki, nagle rozległ się głos. Policja publikuje nagranie
Przezorna rodzina uratowała seniorkę z Konina, w której mieszkaniu grasował oszust. Mężczyzna chciał wyłudzić od niej pieniądze, jednak spłoszył go dźwięk z zamontowanej w pokoju kamery. - Babciu, babciu - słychać na filmie. Policja publikuje wizerunek sprawcy i całe nagranie. Wcześniej ofiarą podejrzewanego padły trzy starsze osoby.
Policja działania oszusta opisuje szczegółowo w wydanym w poniedziałek komunikacie. Funkcjonariusze apelują w nim o czujność oraz publikują wizerunek poszukiwanego mężczyzny.
Do serii oszustw doszło 10 września. Ofiarą mężczyzny padły trzy starsze osoby.
Konin. Oszust okradał seniorów. Policja publikuje wizerunek poszukiwanego
W pierwszym przypadku sprawca nakłonił starsze małżeństwo (92 i 88 lat), by przekazało mu 400 zł.
"(Sprawca - red.) twierdził, że pieniądze są niezbędne, aby w banku mogli odebrać 'naliczone odsetki emerytalne' w wysokości około 40 tys. zł" - piszą policjanci. Warunkiem wypłaty miała być właśnie opłata "podatku od sprawcy".
Tego samego dnia poszukiwany, pod pretekstem wypłaty 4 tys. euro należnych po zmarłym mężu, zażądał od 89-latki 1200 zł "opłaty podatkowej". W zamian przekazał seniorce cztery banknoty o nominale 1000 lei, które nie mają realnej wartości.
Oszust w Koninie okradał seniorów. Za trzecim razem został spłoszony
Podczas trzeciej próby oszustwa sprawca chciał okraść 86-latkę. Napotkał jednak na problemy - okazało się bowiem, że przezorna rodzina zamontowała w mieszkaniu kobiety kamerę. Stąd także wiadomo dokładnie, jak w tym przypadku działał mężczyzna.
Poszukiwany wszedł do mieszkania kobiety, poprosił o wodę, a w czasie, gdy seniorka wyszła z pokoju, przeszukiwał meble. Po jej powrocie ogłosił, że może ona wypłacić w banku 6 tys. euro. Próbował kontynuować, jednak wtedy z głośnika rozległo się: "babcia, babcia". Chwilę potem także "halo, halo".
Mężczyzna wyglądnął za drzwi wejściowe, myśląc, że głos dochodzi z klatki schodowej. Chwilę później sprawdził także leżący na ławie telefon. Ostatecznie spłoszony opuścił mieszkanie.
"Policjanci prowadzą intensywne czynności zmierzające do zatrzymania sprawcy" - przekazały służby.