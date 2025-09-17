Litewska Prokuratura Generalna oraz policja kryminalna ujawniły tożsamość grupy osób odpowiedzialnych za planowanie czterech aktów terrorystycznych w Europie, w tym w Polsce. Według ustaleń, za przestępstwami stoją obywatele Rosji powiązani z rosyjskim wywiadem wojskowym.

Według ustaleń śledczych,19 lipca 2024 roku obywatel Litwy Aleksander Szuranow (ur. 1973), działając ze wspólnikami, nadał z Wilna cztery paczki do Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski. Wykorzystał w tym celu usługi firm kurierskich DHL i DPD.

Przesyłki zawierały własnoręcznie wykonane ładunki wybuchowe z możliwością zdalnej regulacji siły eksplozji. Dwie paczki - wysłane przez DHL - trafiły samolotami towarowymi do Wielkiej Brytanii, a kolejne dwie - nadane przez DPD - zostały przewiezione ciężarówkami do Polski.

Litwa. Paczki z bombami w samolotach. Niektóre nadano do Polski

Jak przypomina portal LRT, 20 lipca 2024 roku o godz. 17:45 pierwsza przesyłka, uruchomiona przez zaprogramowany elektroniczny timer, eksplodowała i zapaliła się na lotnisku w Lipsku w Niemczech, tuż przed załadunkiem na samolot transportowy DHL lecący na trasie Wilno-Lipsk-Wielka Brytania.

21 lipca 2024 roku o godz. 14:15 druga paczka wybuchła i zapaliła się w naczepie ciężarówki DPD przejeżdżającej przez Polskę.

Następnego dnia o godz. 15:36 detonacji i pożarowi uległa trzecia przesyłka w magazynie DHL w Birmingham w Wielkiej Brytanii.

Czwarta paczka, przewożona drogą lądową przez Polskę w transporcie DPD, nie została zdetonowana z powodu niesprawności mechanizmu inicjującego.

Litwa. Atak terrorystyczny w IKEI. Ustalenia śledczych

Śledztwo wykazało ponadto, że część koordynatorów przestępstwa brała udział w próbie zamachu terrorystycznego z 9 maja 2024 roku, kiedy w Wilnie podpalono sklep IKEA.

W sprawę zamieszani są m.in. obywatel Ukrainy Daniil Gromov (ur. 1988), posługujący się również tożsamością obywatela Rosji Jaroslava Mikhailova (również ur. 1988), oraz Thomas Dovgan Stabachinski (ur. 1971), posiadający obywatelstwo litewskie i rosyjskie.

Rekrutacja do działań terrorystycznych prowadzona była za pośrednictwem komunikatora Telegram. Oferowano wynagrodzenie i zwrot kosztów w kryptowalutach. Zadania w ramach grupy były podzielone - obejmowały transport przesyłek, podpalenia, ukrywanie się w przygotowanych kryjówkach czy aktywację ładunków zapalających. W działaniach uczestniczyli również inni, często niepowiązani bezpośrednio wykonawcy.

Na Litwie i Łotwie oraz w Polsce i Estonii przeprowadzono ponad 30 przeszukań. Zabezpieczono materiały wybuchowe ukryte w puszkach z konserwami, detonatory oraz ładunki gotowe do użycia. Część z nich została skonstruowana w taki sposób, aby wzmocnić siłę eksplozji w określonym kierunku. Do ich produkcji użyto m.in. heksogenu. Łączna moc zabezpieczonych materiałów odpowiadała ponad sześć kilogramów trotylu. Według śledczych mogły one posłużyć do przeprowadzenia kolejnych zamachów.

Na obecnym etapie zarzuty dotyczące organizacji i udziału w opisanych przestępstwach usłyszało łącznie 15 osób - obywatele Rosji, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy.

Źródło: LRT

