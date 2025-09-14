W skrócie Podczas mszy mężczyzna wtargnął do kościoła w miejscowości Mieścisko. Zniszczył ołtarz i zaatakował księdza.

Policja szybko zatrzymała napastnika. Mężczyzna nie był trzeźwy.

Prymas abp Wojciech Polak wystosował list do parafii, apelując o modlitwę.

Hierarcha potępił działania sprawcy, jednak poprosił o przebaczenie i modlitwę za niego.

Podczas mszy świętej w piątek, w kościele pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku (woj. wielkopolskie), mężczyzna bez koszulki wtargnął do świątyni, zniszczył ołtarz i zaatakował księdza.

Prymas Polski abp Wojciech Polak zareagował na te wydarzenia, wysyłając specjalny list skierowany do wspólnoty w tej parafii.

Mieścisko. Atak na księdza podczas mszy. Prymas Polski wystosował specjalny list

"Drodzy siostry i bracia, myślę, że podobnie jak mnie, tak i was zabolało to, co w miniony piątek wydarzyło się w Waszym parafialnym kościele" - tymi słowami prymas Polski abp Wojciech Polak rozpoczął swój list.

Duchowny podkreślił, że "przerwana liturgia, połamany krzyż, zbezczeszczony ołtarz, to rzeczywistości, które nigdy nie powinny mieć miejsca". Prymas poprosił, aby w niedzielę, kiedy w Kościele obchodzone jest w święto Podwyższenia Krzyża Świętego, odprawiono w tej świątyni nabożeństwo ekspiacyjne.

Jednocześnie hierarcha podkreślił, że modlitwa powinna objąć także samego sprawcę.

"Proszę was także o modlitwę za naszego brata, który - nie wiemy, na ile świadomie - dopuścił się tego czynu. W tych dniach odbywa się XII Zjazd Gnieźnieński, podczas którego staramy się wzbudzić w sobie odwagę pokoju. I o taką właśnie odwagę proszę i was. Przebaczcie mu ten czyn i wspierajcie go w odkrywaniu drogi wiary" - czytamy w liście.

Abp Polak zwrócił się również do kapłanów i wiernych, którzy próbowali załagodzić sytuację.

"Jestem wdzięczny księdzu proboszczowi, księdzu wikariuszowi oraz wszystkim, którzy stanowczo sprzeciwili się zachowaniu tego mężczyzny, za waszą postawę i za to, że staraliście się załagodzić tę sytuację. Proszę was, wnieście na nowo ten połamany krzyż do Waszej świątyni, by w Święto Jego Podwyższenia zatriumfował Chrystus Ukrzyżowany. Ten, który zło chce dobrem zwyciężać".

Na zakończenie prymas dodał: "Przyzywając wstawiennictwa św. Michała Archanioła, patrona waszej parafii, otaczam was swoją modlitwą i z serca błogosławię".

Mieścisko. Mężczyzna zaatakował księdza podczas mszy i zniszczył ołtarz

Do zdarzenia doszło po godz. 18 w piątek, w kościele pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku w powiecie wągrowieckim. Podczas trwającej mszy do kościoła wtargnął mężczyzna bez koszulki. Cały incydent zarejestrowała kamera wewnątrz kościoła, dzięki której prowadzona była transmisja online.

Na nagraniu widać, że napastnik zachowywał się agresywnie. Krzyczał do księdza prowadzącego mszę, aby zakończył nabożeństwo i opuścił kościół.

Na filmie słychać, jak wykrzykuje, że "kościół zniszczył mu życie". Później wyrwał księdzu mikrofon i rzucił nim w stronę wiernych siedzących w ławkach. Następnie wszedł do prezbiterium, gdzie zaczął demolować ołtarz, chwycił krzyż i połamał go.

Uczestnicy mszy ruszyli w stronę napastnika, aby go powstrzymać. Chwilę później na miejscu pojawiła się policja, która zatrzymała agresora.

Jak poinformował asp. Dominik Zieliński, rzecznik wągrowieckiej policji, sprawca to 47-letni mieszkaniec wsi, który podczas zdarzenia miał ponad promil alkoholu w organizmie.

- Z jego (sprawcy - red.) tłumaczeń wynikało, że ma negatywny stosunek do księży - przekazał na antenie Polsat News asp. Dominik Zieliński.

Jak się okazało, zanim agresor wszedł do kościoła, udał się wcześniej na plebanię.

- Pytał o księdza egzorcystę, księdza Andrzeja, kiedy mu powiedziałem, że jest w kościele, to zaczął się dobijać w drzwi - mówił dla Polsat News ks. Przemysław Brant, wikariusz parafii pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku.

