Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w Opactwie Westminsterskim w Londynie, ale później trumna z ciałem Elżbiety II zostanie złożona w kaplicy św. Jerzego na zamku w Windsorze, gdzie pochowani są także jej zmarły w zeszłym roku mąż, książę Filip oraz jej rodzice.

"Przed państwowym pogrzebem królowa spędzi cztery dni w Westminster Hall, aby umożliwić społeczeństwu złożenie hołdu" - podano.

Dzień pogrzebu Elżbiety II wolny od pracy

Wcześniej poinformowano, że dzień pogrzebu będzie wolny od pracy. Nie będą wówczas funkcjonowały w Wielkiej Brytanii banki, natomiast większość firm i sklepów, które pozostaną otwarte, planuje pracę w ograniczonym wymiarze godzin; odwołane zostaną wydarzenia sportowe, zmieniono ramówki programów telewizyjnych. Poinformował o tym w piątek dziennik "Mirror".

Pracodawcy nie będą mieli obowiązku, by udzielić swoim pracownikom urlopu w dniu pogrzebu, lecz większość przedsiębiorstw prawdopodobnie i tak zdecyduje się na taki krok w związku z żałobą narodową. Londyńska giełda pozostanie zamknięta co najmniej w dniu pogrzebu królowej i prawdopodobnie przez kilka dni po uroczystościach, co może kosztować brytyjską gospodarkę miliardy funtów - czytamy na łamach dziennika.

Władze nie przewidują zamykania szkół. Decyzja w sprawie działalności pubów, podobnie jak m.in. sklepów, należy do właścicieli lokali. Powiadomiono również, że teatry nie będą odwoływać zaplanowanych przedstawień, ale podczas występów zostanie przyciemnione oświetlenie, a pamięć Elżbiety II zostanie uczczona minutą ciszy. Odgrywany będzie hymn państwowy, a widzowie otrzymają możliwość wpisania się do ksiąg kondolencyjnych.

Elżbieta II zmarła w czwartek po południu na zamku Balmoral w Szkocji w wieku 96 lat. Na brytyjskim tronie zasiadała przez ponad 70 lat.