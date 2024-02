Mieszkańcy mogą być przyzwyczajeni do przemarszów i manifestacji , lecz zaskoczeń nie zabrakło, nie tylko wśród przyjezdnych. Na przystanku przed Dworcem Centralnym , mimo że drogę szczelnie blokowały policyjne radiowozy, zebrał się tłumek pasażerów. Bezskutecznie wypatrywał autobusów w stronę Ochoty lub Mokotowa , bo wiele linii skierowano na objazdy lub skrócono ich trasy do najbliższego węzła.

- Jak teraz dojadą w dalszą część Alej? - zastanawiała się starsza pani, wyraźnie zakłopotana. Poleciłem jej skorzystanie z Szybkiej Kolei Miejskiej, bo podczas strajku w centrum to - obok metra - w miarę pewny środek komunikacji. Inny mężczyzna, najpewniej cudzoziemiec, nie wiedział, co się dzieje, więc w odnalezieniu drogi do tramwaju pomogli mu policjanci.