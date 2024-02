Rolnicy sparaliżują we wtorek centrum Warszawy. Protestujący zaczną gromadzić się przed Pałacem Kultury i Nauki tuż przed południem, by przemaszerować pod Sejm i siedzibę premiera. W przeciwieństwie do blokad w innych miastach stolica będzie wolna od traktorów. Ratusz zapowiedział zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej, a policja zwróciła się z apelem do kierowców.