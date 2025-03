Niepokojące zmiany na naszej półkuli. Najgorzej jest na Grenlandii

W dwie dekady północna półkula zyskała prawie 2,5 tysiąca kilometrów nowej linii brzegowej. Nie jest to jednak powód do świętowania, ponieważ odsłaniają ją topniejące lodowce. Spod lodu wyłoniło się między innymi 35 wysp. Największą zmianę pod tym względem zaobserwowano na Grenlandii. Dla największej wyspy świata nie musi to być jednak tylko zagrożeniem. O zjawisku informuje grupa naukowców z kilku krajów, w tym z Polski.