Kuriozalna sytuacja na proteście rolników. Nagle w tył zwrot

Rolnicy najprawdopodobniej pomylili się na trasie marszu sprzed Pałacu Kultury i Nauki do Sejmu, ponieważ na skrzyżowaniu skręcili w złą stronę. Gdy czoło marszu zorientowało się, że doszło do pomyłki, demonstranci zawrócili nagle o 180 stopni i zatrzymali się na rondzie Dmowskiego. Tam doszło do incydentu - zgromadzeni przepychali się z policją.