Strajk rolników. Witold Tumanowicz odpowiada

- Dbanie o interesy polskich rolników i przewoźników to postawa propolska, a nie jak przedstawia to poseł Kniażycki, prorosyjska. W tej sytuacji można sparafrazować słowa prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, który niedawno powiedział, że ważne jest utrzymanie sojuszu z Polską, ale on będzie bronić interesu Ukrainy. My mówimy tak samo, dobre relacje są potrzebne, ale przede wszystkim dbamy o interes Polaków - skomentował.