Leszek Miller i Włodzimierz Cimoszewicz na podnośniku

- Trzeba myśleć o przyszłości, świat wymaga zmian od UE. Jeśli Europa nie dostrzeże konieczności wzmocnienia UE, nie dostrzeże tego, że musimy mieć silną wspólną politykę zagraniczną, to Europa będzie ryzykować marginalizację - wspomniał Włodzimierz Cimoszewicz podczas odsłonienia muralu upamiętniającego przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Na spotkaniu z dziennikarzami obecny był także Leszek Miller, który osobiście podpisał się na malowidle. W tym celu musiał wejść do kosza podnośnika.