Charles Michel: Musimy być gotowi do 2030 roku

Przewodniczący Rady Europejskiej w rozmowie z "Rzeczpospolitą" ocenił, że 20 lat po największym rozszerzeniu UE stoimy przed podobnym wyzwaniem jak w 2004 r.

- (...) Ponieważ mamy do czynienia z geopolitycznym chaosem, w tym również z powodu wojny Rosji przeciwko Ukrainie. I naszą strategią powinno być ponowne zjednoczenie się. Bo wyobraźmy sobie, jaka byłaby sytuacja w lutym 2022 r., kiedy Rosja dokonała inwazji na Ukrainę, bez wcześniejszego rozszerzenia? Byłoby nas 15 państw, a w naszym sąsiedztwie słabsze kraje, z punktu widzenia dobrobytu, czy siły instytucji - powiedział Charles Michel. Reklama

- Łatwo sobie wyobrazić, co by się teraz działo bez wcześniejszego rozszerzenia. Kraje, które obecnie są już członkami UE, prawdopodobnie padłyby ofiarą przynajmniej próby represji ideologicznych i politycznych ze strony Kremla, ze wszystkimi konsekwencjami dla UE, ponieważ byłoby to nasze bezpośrednie sąsiedztwo - dodał przewodniczący Rady Europejskiej.

Zmiany w Unii Europejskiej. Przewodniczący RE: Musimy być gotowi

Odnosząc się do Bałkanów Zachodnich podkreślił, że nie mówi on, iż Wspólnota powiększy się w 2030 roku, ale "musimy być gotowi do 2030 r.". - Jeśli będziemy zwlekać przez dziesięciolecia, co miało miejsce przez ostatnie 20 lat, to dajemy sygnał Chinom, Rosji, a może niektórym krajom Zatoki Perskiej, że jest to dla nich plac zabaw w naszym bezpośrednim sąsiedztwie (...) - powiedział Michel.

Dodał, że rozszerzenie będzie miało oczywisty wpływ na finansowanie w UE i będą potrzebne okresy przejściowe. - Robiliśmy to systematycznie w czasie ostatnich fal rozszerzenia UE i możemy to zrobić teraz, w tym w dziedzinie rolnictwa i spójności. Co więcej, jeśli spojrzeć na wielkość Bałkanów Zachodnich, Mołdawii i Gruzji, to nie jest to wielkie wyzwanie dla UE - wskazał. Reklama

Ukraina wejdzie do UE? "Inna ścieżka transformacji"

Michel zwrócił uwagę, że inną sprawą jest Ukraina, która jest większym krajem, a wyzwaniem jest zwłaszcza sektor rolny. Według przewodniczącego Rady w tym przypadku potrzebna będzie "inna ścieżka transformacji", której wcześniej nie stosowano.

- Bo jest to jedyny przykład kraju, który stoi w obliczu wojny, a dla Ukrainy jest bardzo jasne, że musimy wspierać jej odbudowę (...) Nie powinniśmy się zbytnio obawiać. Wiemy z doświadczenia, że najlepszym motorem rozwoju dla krajów takich jak Ukraina jest jednolity rynek - ocenił.

Według Charlesa Michela, dołączenie Ukrainy do europejskiego rynku zachęci europejskie firmy do inwestowania w tym kraju.

***



Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły!