- One zostały metodą przecisku wprowadzone tam tuż po awarii. Bo to, co było w tunelu, wymagało dłuższych prac i analiz - dodał. Przekazał, że pracowały nad tym politechniki warszawska i krakowska. Podkreślił, że spółka wyrobiła się w terminie wyznaczonym przez Państwową Inspekcję Nadzoru Budowlanego.

Dwukrotna awaria "Czajki" w Warszawie

Problemy w układzie przesyłowym, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy płynęły do położonej na prawym brzegu Wisły Czajki, zaczęły się 27 sierpnia 2019 r. Awarii uległ wtedy jeden kolektor. Nieczystości skierowano do drugiego, ale przestał on działać dzień później. Ścieki trafiały do Wisły w tempie trzech metry sześciennych na sekundę.