- To, co najważniejsze, to fakt, że nie ma rosyjskiego gazu w warszawskich autobusach, bo to też trzeba jasno powiedzieć. Natomiast, jeśli chodzi o to, jak wygląda struktura jakiejś firmy, ja nie mam na to wpływu. Nie mam też instrumentów, żeby to wyjaśnić, od tego są służby - mówił Rafał Trzaskowski, pytany o poniedziałkowe doniesienia mediów.

Wirtualna Polska przekazała, że stołeczne Miejskie Zakłady Autobusowe (MZA) na nowo zakupionej zajezdni "Płochocińska" pobierały gaz od podmiotu powiązanego z rosyjskim Gazpromem. Przedsiębiorstwo, od którego - zdaniem dziennikarzy - MZA brały surowiec, zaledwie kilka tygodni temu zostało wykreślone na wniosek MSWiA z listy sankcyjnej. Chodzi o aktywa spółki Cryogas M&T Poland, obecnie OMNE Energia S.A. Reklama

Rosyjski gaz w MZA? Rafał Trzaskowski: Wywrę presję na MSWiA

Kandydat na prezydenta Polski powiadomił, że zwrócił się o wyjaśnienia do MSWiA i otrzymał zapewnienie, że ministerstwo pochyli się nad kwestią spółki Cryogas M&T Poland. - Pan minister (Tomasz Siemoniak - red.) głośno mówił o tym, że ta i inne firmy będą dokładnie prześwietlone, żeby wyjaśnić, czy mamy do czynienia z polskim właścicielem, czy ewentualnie z inną sytuacją - wskazał.

Jak zadeklarował, osobiście naciskał będzie na resort, by sprawa została dokładnie wyjaśniona. - To jest sprawa służb, ja ufam, że one szybko te sprawy wyjaśnią. Ja mogę tylko podziękować za te sygnały - uznał.

Odniósł się również do słów Anny Marii Żukowskiej, która ironizowała w sieci, że - by ominąć sankcje - wystarczy sprzedać rosyjską firmę "za 3 zł słupom". Posłanka Lewicy zacytowała też słowa Trzaskowskiego o tym, iż nie został poinformowany o sprawie rosyjskiego gazu w warszawskich autobusach, opatrując je podpisem "Jo nie wiedzioł".

- Trochę mnie dziwi, jak ktoś, kto współtworzy koalicję rządzącą, próbuje się za wszelka cenę dystansować do działań tej koalicji - stwierdził włodarz Warszawy. Reklama

Rafał Trzaskowski o słabnącym poparciu. "Sondaże się zmieniają"

Podczas konferencji Rafał Trzaskowski został też zapytany o najnowsze sondaże, z których wynika, że jego dotychczasowa przewaga nad popieranym przez PiS Karolem Nawrockim zaczyna znacząco się zmniejszać. Prezydent Warszawy stwierdził, że był przygotowany na "zaciętą walkę wyborczą".

- Nie lekceważę żadnego sygnału, jeśli chodzi o sondaże. Kampania wyborcza się jeszcze nie zaczęła i sondaże się zmieniają. To całkowicie naturalne, bo mój kontrkandydat nie był znany opinii publicznej - stwierdził Trzaskowski, dodając że dane sondażowe mobilizują go do pracy.

Odniósł się również do kwestii słabnącego poparcia wśród pań, na które wskazywało najnowsze badanie Opinia24 dla RMF FM. - Będę również adresował swoje pomysły do kobiet. W Warszawie, kiedy zaczynaliśmy w 2018 roku, zaczynałem od programu skierowanego do kobiet - odparł, podkreślając, że im więcej rozmów przeprowadzi w przyszłej kampanii wyborczej, tym łatwiej będzie mu przekonać Polki do swoich racji.

---

Bądź na bieżąco i zostań jednym z 200 tys. obserwujących nasz fanpage - polub Interia Wydarzenia na Facebooku i komentuj tam nasze artykuły! Reklama