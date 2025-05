Matura 2025. Język angielski, poziom rozszerzony. Arkusz CKE i odpowiedzi

Matura 2025 i język angielski na poziomie rozszerzonym. To najczęściej wybierany przedmiot z puli egzaminów dodatkowych. Przystępuje do niego niemal 198 tys. abiturientów. Test potrwa do godz. 11:30. Po godz. 14 Interia opublikuje oficjalny arkusz CKE wraz z odpowiedziami zaproponowanymi przez naszych ekspertów. Zapraszamy do śledzenia!