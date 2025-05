Matematyka to drugi z trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych - obok języka polskiego i języka obcego nowożytnego - do którego musi przystąpić każdy absolwent szkoły średniej.

Egzamin z matematyki obejmuje od 27 do 39 zadań, w tym od 20 do 25 zadań zamkniętych oraz od 7 do 14 zadań otwartych. Maksymalna liczba możliwych do zdobycia punktów wynosi 50.