Incydent na maturze z matematyki. Kolejny taki przypadek dzień po dniu

We wtorek o godzinie 9 maturzyści przystąpili do pisemnego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym . Po rozpoczęciu egzaminu - jak podała redakcja eDziecko Gazeta.pl - na portalu X i Discordzie opublikowano zdjęcia kilku stron z potencjalnego arkusza maturalnego .

- Do godz. 9 dowiozłem materiał do szkół bezpiecznie i tajnie. Procedury zostały zachowane. Na pierwszej stronie arkusza jest napisane, że materiał egzaminacyjny jest tajny do momentu rozpoczęcia egzaminu. Po 9 nie mam już wpływu na to, co się dzieje na salach egzaminacyjnych - powiedział Interii dyrektor CKE Robert Zakrzewski.