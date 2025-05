Ostatnie zadanie to wypowiedź pisemna , którą stworzyć trzeba w oparciu o wymienione w poleceniu wytyczne dotyczące treści i formy. Uzyskać można za nie 12 punktów, co stanowi 20 proc. całkowitej liczby punktów (60).

W przypadku wypracowania pisemnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym egzaminator ocenia: treść (do pięciu punktów), spójność i logikę (do dwóch punktów), zakres wykorzystanych środków językowych (do trzech punktów) oraz poprawność użytych środków językowych (do dwóch punktów).