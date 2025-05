- Ciężko mi sobie wyobrazić, że można tego nie zdać. Ma się kalkulator, brudnopis, kartę wzorów . Wyzwaniem jest wpisanie w odpowiednią kratkę tego co pokaże kalkulator - mówi w rozmowie z dziennikarzem Polsat News Łukaszem Dubaniewiczem.

I dodaje: - Nie mogę powiedzieć, żeby coś mnie zaskoczyło. Może to ostatnie zadanie na optymalizację , bo tego w sumie nie powinno być w podstawie tylko w rozszerzeniu . Lekkie zaskoczenie, ale nie było to trudne, jeśli zrobiło się podobne zadanie choć raz.

- Jeśli ktoś myśli o rozszerzeniu, to dla niego taka podstawa to obowiązkowe 95-100 proc. Ja celuje w 100, chyba że popełniłem jakiś głupi błąd, wpisując wyniki - podsumowuje.

Damian Doraton opowiada: - Optymalizacja była ciekawa. Można było się na niej faktycznie wyłożyć. Na to poświęciłem najwięcej czasu.

Wyjaśnia: - Zadanie polegało na tym: był prostopadłościan, podana jedna jego krawędź, a druga oznaczona jako X. Była też taka zależność, że wszystkie krawędzie wychodzące z jednego wierzchołka mają określoną długość. Trzeba było policzyć dla jakiego X powierzchnia tego prostopadłościanu będzie największa. Jak o tym opowiadam to trochę pachnie rozszerzeniem, ale wystarczyło spojrzeć na to logicznie i było do rozwiązania.