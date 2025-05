Matura 2025 z języka polskiego rozpoczęła się o godz. 9:00. Na jej rozwiązanie absolwenci szkół średnich mają 240 minut. To oznacza, że pierwszy z egzaminów obowiązkowych zakończy się o godz. 13.

Test z języka polskiego składa się z trzech części . Pierwsza z nich obejmuje czytanie ze zrozumieniem, notatkę syntetyzującą i zadania językowe. Druga z kolei to test historycznoliteracki. Najważniejszy element egzaminu to wypracowanie.

Żeby zdać maturę 2025 na poziomie podstawowym absolwent musi uzyskać co najmniej 30 proc. wszystkich możliwych do zdobycia punktów. W przypadku egzaminu z języka polskiego oznacza to konieczność zdobycia minimum 18 punktów.