Arcybiskup Marek Jędraszewski zostaje? Nieoficjalne doniesienia

Wiele wskazuje na to, że arcybiskup Marek Jędraszewski , pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego, pozostanie na stanowisku . Jak dowiaduje się Interia w źródła kurialnych, duchowny może stać na czele diecezji w 2025 r. - Wydawało się, że być może papież wskaże następcę do końca roku, ale raczej nic na to nie wskazuje, aby tak się stało - mówi jeden z duchownych, z którym rozmawiamy.

- Kościelne przepisy są precyzyjne, co do daty, kiedy trzeba złożyć rezygnację. Jednak papież nie jest zobowiązany żadnym terminem, w którym ma wskazać następcę - słyszymy od innego z księży. - Kilka lat temu papież wydał specjalny dokument na temat przechodzenia biskupów na emeryturę. Napisał tam, że jeśli biskup osiągnie wiek emerytalny, a nie ma wskazanego następcy, mimo wieku emerytalnego ma nadal pełnić funkcję i czekać na decyzje - opowiada nasz rozmówca.

- Taki obrót sprawy może oznaczać, że arcybiskup Marek będzie stać na czele diecezji w 2025 r. Może to być kilka, a może kilkanaście miesięcy. Pamiętajmy jednak, że rok 2025 będzie rokiem jubileuszowym, a to szczególny czas. Rozpocznie się on 24 grudnia tego roku i obchody będą odbywać się w całym Kościele. A to może oznaczać, że papież pozwoli arcybiskupowi na posługę przez cały rok jubileuszowy - ocenia nasz informator. - Oczywiście papież może zaskoczyć, ale na razie nic nie wskazuje na to, aby następca był wybrany - ocenia.