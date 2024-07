"Pragnę was moi drodzy powiadomić, że Ojciec Święty przyjął moją rezygnację, prosząc jednocześnie, abym nadal pełnił dotychczasowy urząd biskupa diecezjalnego aż do chwili, gdy mianuje mojego następcę" - napisał w liście skierowanym do diecezjan, którego treść przytacza lokalny portal lovekraków.pl, abp. Marek Jędraszewski.