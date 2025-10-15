W skrócie W domu w Barcicach Górnych odnaleziono ciała trzech osób, jego mieszkańców: dwóch mężczyzn i kobiety.

Na ciałach stwierdzono obrażenia wskazujące na udział osób trzecich.

Po poszukiwaniach zatrzymano 25-letniego mężczyznę, również mieszkańca tego domu. To syn jednej z ofiar.

W środę około godz. 7:30 służby otrzymały zgłoszenie, że w jednym domów jednorodzinnych w Barcicach Górnych (gm. Stary Sącz, woj. małopolskie) znaleziono ciała trzech osób, mieszkańców tego domu: dwóch mężczyzn w wieku 45 i 66 lat oraz 52-letniej kobiety.

Barcice Górne: W domu znaleziono ciała trzech osób

- Wstępne oględziny ciał ujawniły obrażenia wskazujące na udział osób trzecich - przekazała polsatnews.pl oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu nadkom. Justyna Basiaga.

Jak mówiła rzeczniczka, policja została zaalarmowana przez centrum powiadamiania ratunkowego.

Po poszukiwaniach zatrzymano 25-letniego mężczyznę

Ustalono, że w domu zamieszkiwała jeszcze jedna osoba - 25-letni mężczyzna, którego nie było na miejscu. Rozpoczęły się jego poszukiwania.

Około godz. 10 policja powiadomiła, że mężczyzna został zatrzymany. - Aktualnie wykonywane są z nim czynności i ustalane jest, jaki udział miał w tym zdarzeniu - powiedziała nadkom. Basiaga.

Prokuratura potwierdza, że 25-latek to syn jednej z ofiar, pozostałe osoby również były ze sobą spokrewnione.

- Prowadzone są oględziny, kluczowe jest zabezpieczenie śladów i próba rekonstrukcji zdarzeń. Czynności z udziałem podejrzewanego zostaną przeprowadzone później - powiedziała Polsat News prok. Justyna Rataj-Mykietyn z Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

Podkreśliła, że 25-latek "jest podejrzewany o dokonanie tego zabójstwa".

Dokładne okoliczności zdarzenia są ustalanie. "Na miejscu czynności wykonuje grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora" - czytamy w komunikacie policji z Nowego Sącza.

