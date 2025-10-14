Wielki pożar w opuszczonej fabryce. Dwie osoby zatrzymane
Groźny pożar w dawnej fabryce mebli w Sulechowie (woj. lubuskie). Zapalił się budynek biurowy należący do kompleksu. - W sprawie zatrzymano dwie osoby - przekazała Interii podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze.
Pożar wybuchł we wtorek wieczorem. Obecnie sytuacja jest opanowana, a ogień nie zagraża okolicznym zabudowaniom.
- Działania gaśnicze wciąż trwają. Ogniem objęte są dwie kondygnacje budynku, w akcji jest 10 zastępów strażaków - przekazał polstanews.pl st. kpt. Piotr Kowalski, oficer prasowy PSP w Zielonej Górze.
Pożar w Sulechowie. Jedna osoba w szpitalu, dwie zatrzymane
Rzeczniczka zielonogórskiej policji przekazała Interii, że na terenie obiektu przebywały trzy osoby. Żadna nie odniosła poważniejszych obrażeń.
- Mogę potwierdzić, że jedna osoba została odwieziona do szpitala, ale jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dwie pozostałe osoby zostały zatrzymane do wyjaśnienia - powiedziała podinspektor Małgorzata Stanisławska.
Dodała, że na razie nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie. Zaznaczyła, że na tym etapie postępowania nie może udzielić więcej informacji.