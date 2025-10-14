Pożar wybuchł we wtorek wieczorem. Obecnie sytuacja jest opanowana, a ogień nie zagraża okolicznym zabudowaniom.

- Działania gaśnicze wciąż trwają. Ogniem objęte są dwie kondygnacje budynku, w akcji jest 10 zastępów strażaków - przekazał polstanews.pl st. kpt. Piotr Kowalski, oficer prasowy PSP w Zielonej Górze.

Pożar w Sulechowie. Jedna osoba w szpitalu, dwie zatrzymane

Rzeczniczka zielonogórskiej policji przekazała Interii, że na terenie obiektu przebywały trzy osoby. Żadna nie odniosła poważniejszych obrażeń.

- Mogę potwierdzić, że jedna osoba została odwieziona do szpitala, ale jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dwie pozostałe osoby zostały zatrzymane do wyjaśnienia - powiedziała podinspektor Małgorzata Stanisławska.

Dodała, że na razie nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie. Zaznaczyła, że na tym etapie postępowania nie może udzielić więcej informacji.

