Groźny pożar w dawnej fabryce mebli w Sulechowie (woj. lubuskie). Zapalił się budynek biurowy należący do kompleksu. - W sprawie zatrzymano dwie osoby - przekazała Interii podinsp. Małgorzata Stanisławska, rzeczniczka prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Zielonej Górze.

Pożar opuszczonego budynku na terenie dawnej fabryki w woj. lubuskim
Pożar opuszczonego budynku na terenie dawnej fabryki w woj. lubuskim

Pożar wybuchł we wtorek wieczorem. Obecnie sytuacja jest opanowana, a ogień nie zagraża okolicznym zabudowaniom.

- Działania gaśnicze wciąż trwają. Ogniem objęte są dwie kondygnacje budynku, w akcji jest 10 zastępów strażaków - przekazał polstanews.pl st. kpt. Piotr Kowalski, oficer prasowy PSP w Zielonej Górze.

    Pożar w Sulechowie. Jedna osoba w szpitalu, dwie zatrzymane

    Rzeczniczka zielonogórskiej policji przekazała Interii, że na terenie obiektu przebywały trzy osoby. Żadna nie odniosła poważniejszych obrażeń.

    - Mogę potwierdzić, że jedna osoba została odwieziona do szpitala, ale jej życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dwie pozostałe osoby zostały zatrzymane do wyjaśnienia - powiedziała podinspektor Małgorzata Stanisławska.

    Dodała, że na razie nikt nie usłyszał zarzutów w tej sprawie. Zaznaczyła, że na tym etapie postępowania nie może udzielić więcej informacji.

