Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach poszukują dwojga zaginionych nastolatków - Joanny Ciepluchy i Karola Szewczyka. 16-latkowie ostatni raz widziani byli 9 października w godzinach porannych.

Od tamtej pory nie przebywają oni w miejscu zamieszkania, nie kontaktowali się także z rodziną czy sąsiadami. "Wszystkie osoby mające wiadomości na temat zaginionych proszone są o pilny kontakt z policją" - apelują mundurowi.

Koluszki. Zaginęli 16-latkowie. Policja poszukuje Joanny i Karola

Policjanci dołączyli do komunikatu także rysopis nastolatków. W dniu zaginięcia Joanna Cieplucha ubrana była w czarną bluzkę na ramiączka, czarne spodnie dresowe, czarną puchową kurtkę z kapturem, białe buty za kostkę.

Nastolatka miała przy sobie czarną małą torebkę i słuchawki bezprzewodowe. 16-latka ma 160 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma oczy koloru piwnego, a także włosy do ramion koloru ciemny brąz.

Z kolei Karol Szewczyk w dniu, kiedy widziany był po raz ostatni ubrany był w czarne buty za kostkę, czarną kurtkę typu wiatrówka i jasne dresy.

16-latek ma 175 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała. Nastolatek ma włosy krótkie koloru ciemny blond, oczy niebieskie. Cechy charakterystyczne to duża blizna na łokciu prawej ręki.

Zaginięcie nastolatków. Policja wyklucza "48 hours challenge"

W rozmowie z Interią oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego aspirant Aneta Kotynia przekazała, że działania poszukiwawcze trwają, a w sprawie zaginięcia nastolatków "sprawdzany jest każdy trop".

Policjantka przekazała, że prowadzony jest także "szereg działań operacyjnych", jednak dla dobra prowadzonej sprawy nie mogła przekazać szczegółów.

Aspirant Kotynia, pytana o to, czy zaginięcie Joanny i Karola może mieć związek z popularnym ostatnio wśród nastolatków "48 hours challenge", powiadomiła Interię, że policjanci "wykluczają taką ewentualność" w ich przypadku. - Mamy przyjęte inne hipotezy, ale nie wiązałabym tego z challengem - zaznaczyła policjantka.

"48 hours challenge", to bardzo niebezpieczna "zabawa" wśród nastolatków. Polega ona na tym, aby zniknąć bez śladu, następnie młode osoby sprawdzają, kto ich szuka i czy ich zaginięcie zostało zgłoszone służbom.

W ostatnim czasie o niebezpiecznym wyzwaniu mówiono w kontekście tragicznego w skutkach zaginięcia nastolatków z Podkarpacia. Według nieoficjalnych, medialnych doniesień, młode osoby mogły rzekomo brać w nim udział.

